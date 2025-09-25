20 тисяч українських родин взяли пільгові кредити за програмою “єОселя”: скільки це грошей

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

20 тисяч українських родин отримали пільгові кредити на придбання житла з початку дії державної програми “єОселя”. Загальна сума виданих у межах програми кредитів сягнула майже 35 млрд грн.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Там розповіли, що майже 40% коштів українці використали для придбання квартир у новобудовах — як готових від забудовника, так і на стадії будівництва. Загальна сума виданих іпотек сягнула 35 мільярдів гривень.

“Доступна іпотека “єОселя” є драйвером розвитку будівельної та суміжних галузей, стимулюючи попит, збільшення виробництва та створення нових робочих місць. Програма має відчутний економічний ефект: кожна гривня, вкладена державою, повертається у бюджет майже трьома гривнями податків і зборів”, — каже міністр економіки та сільського господарства Олексій Соболев.

Від початку дії програми — 1 жовтня 2022-го — її учасниками стали медики, педагоги, науковці, ветерани, переселенці та інші громадяни, які не мали свого житла. У власних домівках за “єОселею” сьогодні зростають понад 12 тисяч дітей, діляться у відомстві.

Водночас кредити за ініціативою найчастіше оформляли у Київській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях та в місті Києві.

Нагадаємо, деякі переселенці, які мешкали на тимчасово окупованих територіях, зможуть отримати допомогу на купівлю нової оселі. Уряд вже схвалив постанову, а запрацює вона у жовтні 2025-го. Сума компенсації — до 2 мільйонів гривень.

Також раніше журналісти Вільного Радіо розбиралися, які програми підтримки зараз доступні для ВПО, чи користуються вони попитом і що планує держава надалі.