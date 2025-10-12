Евакуація людей з Добропілля.Фото: Схід SOS

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Жителів Донеччини продовжують евакуювати до безпечних регіонів України. Найактивніше зараз виїздять із Костянтинівської та Добропільської громад. Усі евакуйовані проходять через транзитні центри, де їм допомагають із реєстрацією, житлом і супроводом.

Про це розповів евакуаційник благодійного фонду “Схід SOS” Роман Бугайов в ефірі “Суспільного”.

“Росія б’є по логістичних шляхах, саме по цивільних. Є випадки, коли під удар потрапляють автівки за 30 кілометрів від лінії фронту. Більшість екіпажів не мають броньованих машин чи засобів радіоелектронної боротьби — це ускладнює роботу”, — каже Роман Бугайов.

За його словами, деякі жителі Донеччини відмовляються від евакуації, бо не знають, куди їхати, або шукають житло самостійно.

“У частині випадків ми допомагаємо знайти тимчасове житло. Для маломобільних людей є геріатричні центри, де вони можуть перебувати певний час. Іншим допомагаємо дістатися до потрібного регіону — по всій Україні”, — пояснює благодійник.

Втім, кількість геріатричних центрів залишається обмеженою, тому розселення людей, які потребують особливого догляду, досі складне.

Процес евакуації включає кілька етапів: від заявки на гарячій лінії до прибуття в нове місце проживання. На проміжному етапі людей привозять у транзитні центри, де їм надають допомогу, оформлюють документи й допомагають знайти житло.

“Є міфи, ніби людей висаджують просто на вокзалах чи зупинках. Це неправда. Усі, хто евакуюється, проходять через транзитний центр. Ми супроводжуємо людей від початку й до моменту, коли вони вже облаштовуються на новому місці”, — наголошує Роман Бугайов.

За останній місяць через транзитні центри пройшли понад 3 тисячі людей. Серед них — сім’ї з дітьми, літні та маломобільні люди.

До процесу евакуації долучаються міжнародні партнери, які надають фінансову та гуманітарну підтримку, допомагають із поселенням і базовими потребами.

Раніше ми зібрали думки експертів про те, як держава може покращити процес евакуації та чому вивезти людину — не значить врятувати її.