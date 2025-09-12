"Білий янгол" евакуює жителів Костянтинівки. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Попри постійні обстріли, у Костянтинівці станом на 11 вересня залишаються близько 6 400 жителів. Протягом останніх двох тижнів із міста вдалося вивезти понад 400 людей. Більшість із них — люди похилого віку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Евакуація триває не тільки з міста, а й з усієї громади. Людей звідти вивозять поліцейські підрозділу “Білий янгол” і благодійні організації.

“Костянтинівська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів. Евакуація людей стає дедалі складнішою та небезпечнішою. У такі моменти надзвичайно важливою є допомога волонтерів”, — зауважили в Костянтинівській МВА.

Так, 11 вересня волонтери БФ “Хаустов” вивезли з Костянтинівської громади до більш безпечних регіонів країни 14 жителів.

БФ "Хаустов" евакуює жителів Костянтинівської громади 11 вересня 2025 року. Фото: Костянтинівська МВА

За інформацією щодо евакуації у міській ВА радять телефонувати за номерами:

050 567 88 87

093 420 18 83

Також за допомогою з виїздом можна звертатися:

обласна гаряча лінія з питань евакуації: +38 (080) 05-00-121;

БФ “Янголи спасіння” — +38 (080) 03-34-620;

БФ “Діти нового покоління” — +38 (095) 52-14-962;

БФ “Україна в серці” — +38 (050) 44-14-851;

ГМ “Проліска” — +38 (080) 08-88-888;

ГО “ Парк та особливі друзі ” — +38 (096) 84-04-102 (контакт — Олег Леонтьєв);

Денис Христов (Голландець) — Telegram , Instagram ;

Фонд “Схід SOS” — +38 (080) 03-32-664;

БФ Save Ukraine — +38 (080) 04-09-845;

поліцейські команди “Білий янгол” на Бахмутському напрямку — +38 (066) 56-15-102.

Нагадаємо, станом на 10 вересня за тиждень із зони примусової евакуації на Донеччині виїхали ще 205 дітей. Однак ще близько 1,7 тисячі залишаються там досі.