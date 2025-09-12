Підтримайте Вільне Радіо
Попри постійні обстріли, у Костянтинівці станом на 11 вересня залишаються близько 6 400 жителів. Протягом останніх двох тижнів із міста вдалося вивезти понад 400 людей. Більшість із них — люди похилого віку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.
Евакуація триває не тільки з міста, а й з усієї громади. Людей звідти вивозять поліцейські підрозділу “Білий янгол” і благодійні організації.
“Костянтинівська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів. Евакуація людей стає дедалі складнішою та небезпечнішою. У такі моменти надзвичайно важливою є допомога волонтерів”, — зауважили в Костянтинівській МВА.
Так, 11 вересня волонтери БФ “Хаустов” вивезли з Костянтинівської громади до більш безпечних регіонів країни 14 жителів.
За інформацією щодо евакуації у міській ВА радять телефонувати за номерами:
Також за допомогою з виїздом можна звертатися:
Нагадаємо, станом на 10 вересня за тиждень із зони примусової евакуації на Донеччині виїхали ще 205 дітей. Однак ще близько 1,7 тисячі залишаються там досі.