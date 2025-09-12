Приєднатись до спільноти
За останні два тижні з Костянтинівки вивезли понад 400 людей: куди звертатися для евакуації

Марія Санатарчук
"Білий янгол" евакуює жителів Костянтинівки. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Попри постійні обстріли, у Костянтинівці станом на 11 вересня залишаються близько 6 400 жителів. Протягом останніх двох тижнів із міста вдалося вивезти понад 400 людей. Більшість із них — люди похилого віку.

 

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Евакуація триває не тільки з міста, а й з усієї громади. Людей звідти вивозять поліцейські підрозділу “Білий янгол” і благодійні організації.

"Білий янгол" евакуює жителів Костянтинівки. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agency

Костянтинівська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів. Евакуація людей стає дедалі складнішою та небезпечнішою. У такі моменти надзвичайно важливою є допомога волонтерів”, — зауважили в Костянтинівській МВА.

Так, 11 вересня волонтери БФ “Хаустов” вивезли з Костянтинівської громади до більш безпечних регіонів країни 14 жителів.

БФ
БФ "Хаустов" евакуює жителів Костянтинівської громади 11 вересня 2025 року. Фото: Костянтинівська МВА
БФ

За інформацією щодо евакуації у міській ВА радять телефонувати за номерами:

  • 050 567 88 87
  • 093 420 18 83

Також за допомогою з виїздом можна звертатися:

  • обласна гаряча лінія з питань евакуації: +38 (080) 05-00-121;
  • БФ “Янголи спасіння” — +38 (080) 03-34-620;
  • БФ “Діти нового покоління” — +38 (095) 52-14-962;
  • БФ “Україна в серці” — +38 (050) 44-14-851;
  • ГМ “Проліска” — +38 (080) 08-88-888;
  • ГО “Парк та особливі друзі” — +38 (096) 84-04-102 (контакт — Олег Леонтьєв);
  • Денис Христов (Голландець) — Telegram, Instagram;
  • Фонд “Схід SOS” — +38 (080) 03-32-664;
  • БФ Save Ukraine — +38 (080) 04-09-845;
  • поліцейські команди “Білий янгол” на Бахмутському напрямку — +38 (066) 56-15-102.

Нагадаємо, станом на 10 вересня за тиждень із зони примусової евакуації на Донеччині виїхали ще 205 дітей. Однак ще близько 1,7  тисячі залишаються там досі.

