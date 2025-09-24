Евакуація дітей. Ілюстративне фото: Поліція Донеччини

З населених пунктів Донеччини, де оголошена примусова евакуація, протягом тижня виїхали 138 дітей. На цих територіях ще залишається близько півтори тисячі неповнолітніх.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби, зв’язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна.

За його даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває у населених пунктах чотирьох громад Донецької області. Нині там залишаються 1465 дітей.

За останній тиждень вдалося евакуювати ще 138 неповнолітніх.

Усього з території Донецької області за останні 7 днів були евакуйовані або виїхали самостійно понад 1700 людей, з яких близько 300 — діти.

Додамо, що на підконтрольній уряду України території Донеччини проживають 208 тисяч людей, з яких не менш як 14,8 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій — 21 громада, де залишаються 17,8 тисячі цивільних. За інформацією посадовці, дітей в цих громадах немає.

Нагадаємо, сьогодні 24 вересня, росіяни розстріляли сімʼю цивільних у Шандриголовому та захопили їхню дитину у заручники. Окупанти ймовірно, використовують її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку.