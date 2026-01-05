Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла — садок №49 “Кріпиш” в Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Як і протягом попередніх років вторгнення, у 2025 році система освіти у Донецькій області продовжувала поступово скорочуватись. Кількість закладів, їхніх працівників та здобувачів освіти вкотре зменшилася. Найбільш стрімким падінням відзначилися садочки та інші заклади для дошкільнят: за рік вони втратили майже половину своїх вихованців.

Актуальні статистичні дані стосовно стану системи освіти у Донецькій області журналісти Вільного Радіо знайшли у Програмі економічного і соціального розвитку Донецької області на 2026 рік, яка опублікована на сайті Донецької обласної Державної адміністрації.

Так, станом на початок навчального року 2025-2026 на підконтрольній частині Донеччини розташовані 309 закладів дошкільної освіти, в окупації — ще 223. На початку попереднього року навчання співвідношення було іншим: 328 на 204. Таким чином, за рік до окупації потрапили ще 19 садків та інших установ.

У 2024-2025 140 закладів освіти надавали послуги у дистанційному форматі для 10,1 тис. вихованців. У поточному навчальному році працює онлайн 91 установа для дошкільнят, а кількість вихованців впала до 5,2 тис.

Втім, у 2025 році динаміка для садочків Донеччини не була виключно негативною, адже частина дітей повернулася до навчання в очному форматі: йдеться про 65 дошкільнят-вихованців релокованих закладів м. Краматорськ та структурному підрозділі ЗДО м. Покровська.

