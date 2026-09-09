За серпень жителям Словʼянської громади погодили щонайменше 18,2 млн грн виплат за пошкоджене майно і жодних — за зруйноване

Пошкоджена обстрілом будівля у Словʼянську, яку закрили OSB-плитами. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Минулого місяця в громаді затвердили 183 рішення профільної комісії про компенсації. Усі — виключно за пошкоджене майно. Але були й заяви, які направили на повторний розгляд через зміну статусу населених пунктів громади — тепер усі вони в зоні активних боїв.

Кількість затверджених рішень і суми компенсацій журналісти Вільного Радіо порахували за розпорядженнями начальника Словʼянської МВА.

Протягом серпня 2026 року в громаді затверджували рішення виключно за пошкоджене майно. За 162 заявами компенсації жителям погодили. Власникам такої нерухомості мають виплатити щонайменше 18,2 млн грн (у двох випадках тексти розпоряджень із сумами не оприлюднювали). Найменша згадана в документах виплата склала близько 2 821 грн, а найбільша — майже 498 707 грн. Ще за 21 заявою жителям відмовили.

Крім того, у трьох випадках на прохання власників майна заяви розпорядилися надіслати на повторний розгляд. За двома з них виплати затвердили в липні, а за однією — відмовили в ній у серпні.

Також 20 заяв на компенсації за пошкоджену нерухомість у Словʼянській громаді відправили на повторний розгляд через зміну статусу її населених пунктів. 21 серпня 2026 року профільна комісія вирішила надати виплати 13 заявникам і відмовити сімом, але того дня набули чинності зміни до переліку Мінгромад, згідно з якими вся Словʼянська громада опинилася в зоні активних боїв. Зауважимо, що на таких територіях компенсації за пошкоджене майно не виплачують — їх надають лише за зруйноване.

Нагадаємо, у Краматорську та ще 14 населених пунктах громади призупинили виплати компенсацій “єВідновлення” за пошкоджені домівки. Раніше вони потрапили до переліку територій активних бойових дій.