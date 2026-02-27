Евакуація з Донеччини. Фото: Євген Ткачов

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Жителі прифронтових громад Донеччини дедалі частіше користуються соціальними автобусами, щоб дістатися залізниці, лікарень або адміністративних сервісів, тоді як евакуаційні команди продовжують вивозити людей із зон активних обстрілів. Частина мешканців виїжджає організовано через транзитні центри, інші — самостійно, користуючись безкоштовним транспортом до безпечніших регіонів.

Про те, як працює система перевезень і евакуації, кого вивозять насамперед і що відбувається з людьми після виїзду на початку 2026 року, Вільному Радіо розповів керівник гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін. Далі — його монолог.

“Соціальні автобуси допомагають людям дістатися до потягів і базових сервісів”

Евакуація цивільних наразі відбувається з восьми прифронтових областей України. Донеччина залишається серед регіонів із найбільшими потоками людей, які виїжджають через наближення лінії фронту та постійні обстріли.

Окрім евакуаційних рейсів, працює програма соціального транспортування. Вона створена для людей, які залишаються жити на прифронтових територіях, але не мають доступу до базових послуг.

Ми перевозимо людей із прикордонних і прифронтових населених пунктів до місць, де працюють магазини, аптеки, лікарні, банки, відділення пошти чи органи влади. Автобус чекає 4 години і повертає їх назад додому. Це дає можливість людям не витрачати всю пенсію на приватне таксі лише для того, щоб зняти гроші чи купити ліки.

В Олександрівській громаді запланували придбати соціальний автобус для пільгового перевезення людей із вразливих верств. Там на ці потреби заклали 2,3 мільйони гривень. В громаді вже їздить один соціальний автобус, який для потреб мешканців організували в “Пролісці”, але для того, аби покрити всі маршрути потрібно 5 таких транспортних засобів.

Цією програмою охоплено близько 1100 населених пунктів у прифронтових регіонах, де загалом проживає приблизно пів мільйона людей.

Через удари по залізничній інфраструктурі та припинення залізничного сполучення між Донеччиною та Харківщиною, соціальні автобуси почали виконувати ще одну функцію — доставляти людей до поїздів. Із грудня такі рейси щоденно курсують зі Слов’янська та Краматорська до станції Лозова. Вони синхронізовані з розкладом “Укрзалізниці”: якщо поїзд затримується або змінюється станція, автобуси підлаштовуються під нові умови.

Щодня таким транспортом користуються 150–200 людей, які хочуть виїхати з Донеччини самостійно.

Соціальні автобуси. Фото: Гуманітарна місія "Проліска"

“Евакуація триває щодня, але люди виїжджають на різних етапах”

Найбільша евакуація зараз відбувається з Донеччини, Дніпропетровщини та Запорізької області. На півночі Донеччини наші команди працюють у Дружківці, Олексієво-Дружківці, Миколаївській громаді, а також у населених пунктах поблизу Слов’янська.

Евакуація з Дружківки. Фото: Євген Ткачов

Людей вивозять спеціалізованим медичним транспортом із супроводом медиків, якщо вони немобільні або потребують лікування. Інших перевозять разом із речами в безпечніші регіони.

За січень ми евакуювали близько 2,5 тисячі людей по Україні, із них приблизно півтори тисячі — мешканці Донецької області.

Хто виїжджає, залежить від етапу евакуації. Якщо оголошують обов’язкову евакуацію родин із дітьми — виїжджають сім’ї. У населених пунктах, де евакуація триває вже давно, залишаються переважно люди літнього віку.

Є населені пункти, куди вже неможливо заїхати транспортом через обстріли або знищену інфраструктуру. Тоді люди виходять пішки до безпечніших районів, щоб їх могли забрати евакуаційні екіпажі.

У таких випадках важливо не зволікати з рішенням виїжджати. Коли транспорт уже не може заїхати, іншого варіанту, окрім пішого виходу, часто не залишається.

Волонтер Богдан Зуяков вивозить на возику маломобільну жінку з Костянтинівки на Донеччині 13 лютого 2026 року. Фото: Костянтин Ліберов

“До транзитного центру, допомога і далі — нове місце проживання”

Після евакуації люди прибувають до транзитних центрів за межами області. Там вони можуть отримати грошову допомогу, гуманітарні набори, психологічну підтримку та допомогу з відновленням документів.

Якщо людині є куди їхати далі — вона вирушає одразу. Якщо ні — їй пропонують розміщення у місцях тимчасового перебування в різних регіонах України.

Проживання там безкоштовне. Далі люди направляються потягами або автобусами до приймаючих областей, де їх зустрічають партнери та допомагають із розселенням.

У середньому лише близько 15% евакуйованих потребують поселення — це люди похилого віку, люди з інвалідністю або ті, хто не має житла чи родичів.

З 2022 року наша команда допомогла відремонтувати та облаштувати приблизно 500 об’єктів по всій країні, створюючи нові місця для проживання. Переважно це гуртожитки, заклади освіти або колишні медичні установи.

Зараз в офіційно зареєстрованих місцях тимчасового перебування проживає близько 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

“Немає такого, що людину не заберуть”

На Донеччині працює багато екіпажів, які займаються евакуацією: поліція, гуманітарні організації та благодійні фонди. Якщо людина хоче виїхати і може дістатися до точки евакуації, її обов’язково заберуть.

Складнощі виникають тоді, коли люди залишаються до останнього і транспорт уже не може дістатися населеного пункту.

Люди, які потребують евакуації або медичного транспортування, можуть звернутися на гарячу лінію гуманітарної місії “Проліска” за номером 0800 888 888.

Для запису на соціальний автобус до залізниці можна телефонувати за номером

099 369 28 18 (щоденно з 9:00 до 18:00, доступні месенджери).