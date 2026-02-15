Скриншот із відео рятувальників. Фото: ДСНС Донеччини

44 жителів прифронтових міст Донеччини вдалося евакуювати рятувальникам групи “ФЕНІКС” за минулий тиждень. Майже всіх забрали з Дружківки.

Про це повідомили в ДСНС Донеччини.

З початку тижня рятувальники евакуаційної групи “ФЕНІКС” разом поліцейськими вивезли 44 мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини.

43 з них вивезли з Дружківки. Ще одну людину вивезли зі Святогірська. Серед евакуйованих — 15 маломобільних людей, які потребували допомоги під час виїзду.

Через близькість до лінії фронту прифронтові міста області регулярно зазнають обстрілів, що робить перебування цивільних небезпечним. Рятувальники закликають жителів не зволікати з евакуацією та виїжджати до безпечніших регіонів.

Щоб залишити заявку на евакуацію, слід зателефонувати волонтерам “Проліски” за номером 0800 888 888 або надзвичайникам за номером 102.

Раніше ми публікували монолог волонтера “Проліски” Євгена Ткачова про евакуацію з Дружківки та сусідніх громад.