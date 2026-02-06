Мирноград на мапі DeepState

Станом на ранок 6 лютого на півночі Мирнограда тривають бої з російськими загарбниками. Українські військові продовжують виконувати бойові завдання з урахуванням наявних сил і засобів у місті, однак зазначають, що ситуація за тиждень там “суттєво ускладнилася”.

Таку оцінку подіям у Мирнограді дали у 7 корпусі ДШВ.

Українські оборонці уточнили, що росіяни вже заводять у центральну частину міста важку техніку, зокрема артилерію. Тиск на північ від міста суттєво обмежує застосування безпілотних авіаційних комплексів у межах Мирнограду, що, за даними військових, заважає атакувати штурмові групи загарбників.

У 7 корпусі ДШВ відмітили, що росіяни проявляють активність і на східних околицях Мирнограда. Там також діють штурмові групи загарбників.

“В умовах ускладненої обстановки 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада 7 корпусу ДШВ провела пошуково-ударні дії на північ від Мирнограда для виявлення та ліквідації ворожих груп. Тим самим, не дозволивши росіянам зайти у тил наших позицій”, — поділились військові результатами своєї роботи.

Нагадаємо, під час морозного січня 2026 року наступ російської армії на території Донецької області сповільнився. Після активізації у грудні він повернувся до темпів осені 2025 року. Активність загарбників залишалася приблизно однаковою на всіх напрямках, однак вони змогли захопити понад 125 км². Водночас на окремих ділянках фронту бійці ЗСУ не допустили жодних просувань окупантів. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, яким був січень для Донеччини на фронті.