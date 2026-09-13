Росія за тиждень випустила по Україні близько 2100 дронів і 78 ракет, — Зеленський

Наслідки російської атаки безпілотниками у Київській області, 13 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Київщини

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Упродовж тижня російські війська застосували проти України близько 2100 безпілотників, майже 1700 керованих авіабомб та 78 ракет різних типів. Значну частину запущених дронів становили реактивні “Шахеди”.

Про масштаби російських атак повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише протягом цього тижня російські війська випустили по Україні близько 2100 дронів. Значна їхня частина — реактивні безпілотники типу “Шахед”. Також росіяни застосували майже 1700 керованих авіабомб та 78 ракет різних типів.

Президент зазначив, що в ніч проти 13 вересня та вранці російські війська атакували обʼєкти енергетики, залізницю, підприємства та житлові будинки. Зокрема, ракетами та безпілотниками били по Одесі.

Наслідки нічних атак ліквідовують і в західних областях. За словами Зеленського, на Волині поблизу українсько-польського кордону внаслідок удару безпілотника згорів локомотив потяга, пошкоджень зазнала заправна станція.

Додамо, що від ранку 13 вересня війська країни-агресорки масовано бʼють по Краматорську. Через один з ударів зазнали поранень шестеро людей. Окупанти, ймовірно, поцілили в багатоповерхівку. Остаточні наслідки зʼясовують.