Евакуація з Донеччини до інших регіонів України. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Протягом останнього тижня з Донеччини до різних областей України вдалося розселити 139 евакуйованих. Серед них — 36 маломобільних людей та 23 дитини.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальника відділу з питань надання соціальних послуг департаменту соцзахисту ДонОДА Дмитра Пожарського

Куди виїхали евакуйовані

Найбільше переселенців за цей час прийняла Рівненщина — тут розмістили 89 людей. 14 людей поїхали до Кіровоградської області. 12 розмістили на Вінниччині. Тут новий дім знайшла багатодітна родина з 6 дітьми, наймолодшій дитині — лише кілька місяців. Для сім’ї підібрали будинок неподалік Козятина.

9 маломобільних людей прийняли в Івано-Франківській області. Семеро людей поїхали на Київщину, по троє відправились до Волинської і Дніпропетровської областей. Ще двох поселили на Закарпатті.

Окрім цього, 24 вересня на поїзд до Рівненщини зареєструвалися ще 30 донеччан.

Від початку місяця безплатно розселили 447 переселенців з Донеччини, серед них 133 — це маломобільні люди, а також 53 дитини.

Розселення організовують спільно обласна влада, волонтери та благодійники.

Нагадаємо, наприкінці серпня ми писали про складну ситуацію у транзитних шелтерах. Через наближення лінії фронту з Донецької та Дніпропетровської областей виїжджають дедалі більше людей. Через нову хвилю людей навантаження на донедавна головний транзитний пункт у Павлограді виросло в рази за кілька днів.