За тиждень у Донецькій області захворіли на ГРВІ ще 155 людей, серед них — одна госпіталізована дитина

Ліки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За попередній тиждень у Донецькій області зафіксували ще 155 випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Серед госпіталізованих — як діти, так і дорослі. Упродовж останніх пʼяти місяців без смертей.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За попередній тиждень міжепідемічного сезону — з 31 серпня по 6 вересня — у Донецькій області зареєстрували 155 нових хворих на ГРВІ. Як і упродовж попередніх місяців обійшлося без підтверджених тестів на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж у попередній тиждень: за уточненою інформацією, тоді йшлося про 177 випадків.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції у різному ступені інтенсивності реєстрували майже у всіх громадах регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, кажуть медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 30 до 64 років.

Крім того, за цей період до лікарень Донецької області госпіталізували двох хворих, серед яких одна дитина вікової групи від 5 до 14 років. Без летальних випадків.

Як вберегтися від ГРВІ під час міжепідемічного сезону

Медики рекомендують у міжепідемічний період частіше мити руки з милом, користуватися антисептиками, провітрювати приміщення та вести здоровий спосіб життя. А за появи симптомів ГРВІ — залишатися вдома, щоб не поширювати інфекцію.

“Як і раніше, вакцинація від COVID-19 залишається єдиним ефективним засобом для захисту від важких форм хвороби, хоча й не може повністю запобігти зараженню. Захворіти можуть і раніше вакциновані, але ризик виникнення у них ускладнень знижується. Вакцинація знижує ризик важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті від коронавірусу”, — розповідали раніше у центрі контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, Донецький національний медичний університет отримав приміщення у Кривому Розі. Це будівля місцевого Науково-дослідного гірничорудного інституту, яку планують використати для освітньої, наукової та клінічної діяльності. Однак спочатку її потрібно відремонтувати, а потім оснастити необхідним обладнанням.