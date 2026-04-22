Вулиці Костянтинівки у 2025 році. Фото: АрміяInform

Протягом попереднього тижня (13-19 квітня) мешканцям Костянтинівської громади видали 68 житлових сертифікатів за програмою “єВідновлення”. Загалом за сім днів на території громади ще 32 приватні будинки офіційно визнали зруйнованими, загальна кількість таких об’єктів нерухомості вже перевищила 500.

Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.

З 68 виданих за тиждень сертифікатів 48 на загальну суму 60 млн грн отримали власники квартир, ще 20 на понад 27 млн — власники приватних будинків.

Загалом в Костянтинівській громаді зруйнованим вже визнали 551 об’єкт нерухомості: 365 у приватному секторі та 186 у багатоповерхових будинках. Для жителів громади сформували 1092 житлові сертифікати для придбання нового житла на загальну суму понад 1 млрд 723 млн грн.

Консультації стосовно компенсацій мешканцям громади надають телефоном за номерами:

066-349-51-30

066-330-56-57

Нагадаємо, комісії, які дистанційно обстежують зруйноване житло, не завжди мають достатньо доказів, аби підтвердити руйнування всього будинку. Тоді вони визнають знищеною одну чи кілька його частин, але в такому разі мешканцям решти будинку можуть або взагалі не виплатити компенсації, або заморозити заяви.

Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповіли, чи законно визнавати будинок зруйнованим лише частково, чи може “ціліша” частина бути справді придатною до життя і як мешканцям бути в такій ситуації.