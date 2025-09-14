Трьох спортсменів та тренера з Дружківської громади відзначили держнагородами

Підтримайте Вільне Радіо
Президент України підписав указ, яким відзначили діячів фізичної культури та спорту. Серед тих, хто отримав держнагороди — троє спортсменів та один тренер з Дружківської громади.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу №681/2025 на сайті Президента України.
Як йдеться у документі, державними нагородами відзначили людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури й спорту в Україні. Зокрема, на XІІ Всесвітніх іграх 2025 року в китайському місті Ченду.
Серед тих, хто дістав нагороду є троє спортсменів з Дружківської громади:
“Щиро пишаємося своїми земляками, які гідно представили Україну на світовому рівні та вкотре довели силу спортивного духу”, — написали на сторінці Дружківської МВА.
Нагадаємо, шість спортсменів із Мангуша, Дружківки та Краматорська вибороли 22 медалі на чемпіонаті світу в Сан-Хосе та Коста-Риці. Серед них — паверліфтери Микола Годунов та Василь Збандут, які встановили світові рекорди у присіданні.