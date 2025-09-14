Приєднатись до спільноти
“За заслуги, працю та звитягу”: трьох спортсменів та тренера з Дружківської громади відзначили держнагородами

Богдан Комаровський
Трьох спортсменів та тренера з Дружківської громади відзначили держнагородами
Костянтин Мусієнко, Дар’я Русаненко, Анастасія Дерев’янко та Сергій Федоренко. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Президент України підписав указ, яким відзначили діячів фізичної культури та спорту. Серед тих, хто отримав держнагороди — троє спортсменів та один тренер з Дружківської громади. 

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу №681/2025 на сайті Президента України. 

Як йдеться у документі, державними нагородами відзначили людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної культури й спорту в Україні. Зокрема, на XІІ Всесвітніх іграх 2025 року в китайському місті Ченду.

Серед тих, хто дістав нагороду є троє спортсменів з Дружківської громади:

  • Костянтин Мусієнкочемпіон XІІ Всесвітніх ігор з паверліфтингу (орден “За заслуги” III ступеня);
  • Дар’я Русаненко — срібна призерка XІІ Всесвітніх ігор з паверліфтингу (орден княгині Ольги III ступеня);
  • Анастасія Дерев’янко — бронзова призерка ХІІ Всесвітніх ігор з паверліфтингу (медаль “За працю і звитягу”);
  • Сергій Федоренко — старший тренер штатної команди національної збірної команди України з паверліфтингу (орден “За заслуги” III ступеня). 

“Щиро пишаємося своїми земляками, які гідно представили Україну на світовому рівні та вкотре довели силу спортивного духу”, написали на сторінці Дружківської МВА. 

Нагадаємо, шість спортсменів із Мангуша, Дружківки та Краматорська вибороли 22 медалі на чемпіонаті світу в Сан-Хосе та Коста-Риці. Серед них — паверліфтери Микола Годунов та Василь Збандут, які встановили світові рекорди у присіданні.

