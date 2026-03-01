Наслідки російської атаки на Краматорськ, 8 лютого 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Близько 19 тисячами дронів російські війська атакували України упродовж зими 2026 року. На декілька тисяч менше було бомбових атак, ще близько семи сотень – ракети.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, упродовж трьох місяців зими війська країни-агресорки випустили понад 14,6 тисячі авіабомб “КАБ” по території України. Ще майже 19 тисячами дронів окупанти били по цивільних та інфраструктурі. Більшість з цих безпілотників – це російсько-іранські “шахеди”, які нині також запускають по країнах на Близькому Сході, зауважив глава держави.

Крім того, окупанти атакували країну 738 ракетами. Більш ніж сотню таких російські війська застосували за останній тиждень.

“Українці живуть під тисячами російських ударів різними типами зброї. Але попри все ми пройшли цю складну зиму, коли Росія навіть не намагалася знайти виправдання своїм звірячим ударам по цивільній критичній інфраструктурі.

Злу потрібно протидіяти в будь-якій частині світу. Коли у Сполучених Штатів і партнерів є достатньо рішучості, навіть найкривавіші диктатори зрештою платять за свої злочини”, – написав Зеленський.

Нагадаємо, в останній день лютого росіяни атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 1,5 тисячі разів. Жертвами цих ударів стали восьмеро цивільних — троє загинули, ще пʼятеро дістали поранень. Окупанти били, зокрема по Донецькому, Дружківці, Краматорську та Добропіллю.