Загарбники на Покровському напрямку відмовляються від застосування бронетехніки й посилюють удари дронами

Район Покровська на мапі DeepState

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Російська армія практично перестала застосовувати бронемашини в зоні відповідальності бригади “Рубіж” на Покровському напрямку, натомість нарощує атаки дронами, авіаудари та штурми малими групами. Через це українським військовим доводиться щодня знищувати сотні ворожих безпілотників і посилювати аеророзвідку.

Про це ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів начальник штабу зенітного ракетного артилерійського дивізіону бригади “Рубіж” Данило Борисенко.

За словами військового, російські загарбники продовжують просочуватися невеликими штурмовими групами у зоні відповідальності бригади. Через високу кількість таких атак українським підрозділам доводиться залучати більше засобів аеророзвідки та безпілотних апаратів, щоб утримувати весь фронт під постійним спостереженням.

“Самих дронів потрібно набагато більше, ніж на інших напрямках. І втрати цих бортів, вони також є щодня під дією ворожого РЕБу. Вони падають, їх можуть збивати ворожі піхотинці й таке інше, ну навіть через якісь технічні негаразди. І тому тут основна відмінність — це великий розхід таких дронів і, відповідно, величезна потреба в їх поповненні для того, щоб тримати всю лінію бойового зіткнення під своїм контролем”, — зазначив Данило Борисенко.

Він додав, що бронетехніку на цьому відрізку фронту останнім часом майже не залучають: за минулий тиждень атак із застосуванням бронемашин на цій ділянці не фіксували. Була лише спроба штурму на мотоциклах, яку українські бійці виявили заздалегідь — усі мотоцикли та їхні екіпажі знищили ще на підступах до позицій Сил оборони.

Данило Борисенко зазначив, що район Добропілля продовжує зазнавати інтенсивних ударів керованими авіабомбами, а росіяни активно застосовують авіацію, артилерію та широкий арсенал безпілотників — FPV-дрони, “Ланцети”, “Молнії” та дедалі численніші “Гербери”. За даними корпусу “Азов”, у червні в зоні його відповідальності знищили понад 4 тисячі російських дронів — близько 135 щодоби.

Також на напрямку росіяни застосовують артилерію різних калібрів і РСЗВ, тоді як українські підрозділи ведуть контрбатарейну боротьбу, виявляючи та знищуючи вогневі позиції за допомогою аеророзвідки. Так, за минулий місяць у смузі відповідальності корпусу “Азов” знищили 123 артилерійські системи загарбників.

Нагадаємо, бійці 7 корпусу десантно-штурмових військ отримали на озброєння дрони українського виробництва FP-2. Захисники вже атакували цими безпілотниками склади окупантів у Покровську. Інші цілі — у Новоолександрівці.