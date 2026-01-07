Книжка Вікторії Амеліної. Фото: "Суспільне. Культура"

Письменниця Вікторія Амеліна посмертно отримала Премію Мура за літературні твори на тему прав людини за 2025 рік. Жінка загинула в липні 2023 року через російський обстріл Краматорська.

Про це повідомили на офіційному сайті премії.

Там розповіли, що визнали книгу Амеліної “Дивлячись на жінок, які дивляться на війну” найкращою книгою про права людини, опублікованою між липнем 2024-го та червнем 2025 року.

Журі відзначило книгу Амеліної як “проникливе вираження серця, душі та жертви” людей, які переживають війну. Вони назвали її роботу “свідченням мужності та яскравим описом ролі жінок у воєнний час”.

“Амеліна розкрила весь досвід війни зсередини, при цьому зберігаючи позитивний фокус на рішеннях як частині історії. Це проникливе вираження серця, душі та жертви, людей, які беруть владу у свої руки, що стає ще більш гострим через те, що сама Амеліна загинула під час дослідження для книги”, — йдеться у заяві.

Відомо, що книга загиблої письменниці залишилася незавершеною. Друзі, колеги та родина Вікторії — Тетяна Терен, Ярина Груша, Саша Довжик та Олександр Амелін — доклали зусиль, аби вона вийшла друком. Видання уклали з рукописів, аудіозаписів та нотаток — щоденникові записи, інтерв’ю, репортажі з місць воєнних злочинів та поезію.

Що відомо про загиблу письменницю Вікторію Амеліну

Вікторія Амеліна — українська письменниця та громадська діячка, членкиня PEN Ukraine і правозахисниця родом зі Львова. Вона загинула внаслідок важких поранень після ракетного обстрілу Краматорська 1 липня 2023 року.

2014 року Вікторія написала свій перший роман “Синдром листопаду, або Homo Compatiens”. 2021 року Амеліна стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженевського, після чого заснувала на Донеччині Нью-Йоркський літературний фестиваль.

Під час повномасштабної війни письменниця долучилася до документування російських воєнних злочинів у правозахисній організації Truth Hounds. Амеліна розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою “War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War” — у ній ідеться про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни.

Нагадаємо, у грудні 2025-го Вікторію Амеліну посмертно визнали почесною громадянкою французького міста Ліон.