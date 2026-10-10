Людмила Осипова — біографія: історія залізничниці з Єнакієвого, яка загинула на роботі

Залізничниця Людмила Осипова. Фото: благодійна платформа “Залізна родина” (журналісти Вільного Радіо покращили якість фото з допомогою штучного інтелекту)

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 65-річну Людмилу Осипову. Жінка присвятила 18 років життя роботі на залізниці й загинула в результаті російської атаки на приміський електропоїзд, де працювала провідницею.

Про Людмилу Осипову розповіли на благодійній платформі “Залізна родина”

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про близьку вам людину. Це безкоштовно.

Людмила Осипова народилася 23 липня 1961 року в Єнакієвому. Своє професійне життя вона повʼязала із залізницею — там пропрацювала 18 років. Жінка була провідницею місцевого сполучення виробничого структурного підрозділу “Дніпровське моторвагонне депо” Укрзалізниці й, згадують у компанії, щодня дарувала пасажирам увагу, затишок і турботу.

“У колективі депо Людмилу Миколаївну пам’ятають як винятково дисципліновану, старанну та відповідальну працівницю, яка бездоганно виконувала свої службові обов’язки. Вона була щирою, доброзичливою колегою, чий досвід та професійна культура викликали щиру повагу товаришів по поїзній бригаді”, — розповіли про неї колеги.

Поза роботою Людмилу описують як люблячу матір і бабусю. Вона виховала доньку Наталю та сина Олександра, уже мала онука й онучку.

8 вересня 2026 року життя жінки обірвала російська атака. Того дня Людмила працювала на приміському електропоїзді №861 сполученням Дніпро – Запоріжжя. На станції Вільнянськ поїзд потрапив під удар російського безпілотника, і звідти організували евакуацію пасажирів.

“Людмила Миколаївна до останньої хвилини перебувала на робочому місці у хвостовому вагоні составу, виконавши свій обовʼязок залізничника. Вона зазнала травм, несумісних із життям”, — написали про обставини загибелі жінки в Укрзалізниці.

Світла памʼять загиблій.