Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 32-річну Тетяну Гришко, яка загинула 8 червня 2023 року, намагаючись евакуювати з зони підтоплення своїх рідних у тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині. Жінка була вагітна й чекала на народження донечки.

Історію Тетяни розповіли на Платформі пам’яті “Меморіал”.

Тетяна народилася та жила у Голій Пристані. У 2005–2007 роках навчалася у професійно-технічному училищі №10 у Херсоні, де здобула фах перукарки. Відтоді працювала за спеціальністю.

Її згадують як добру, щиру й відкриту людину з великими мріями.

6 червня 2023 року російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію. Унаслідок цього на Херсонщині сталося масштабне затоплення — десятки населених пунктів опинилися у воді. Гола Пристань, що була тимчасово окупована, постраждала особливо: під воду потрапили близько 200 житлових будинків. Евакуація відбувалася під російськими обстрілами.

Тетяна вирішила врятувати своїх дідуся та бабусю, які залишалися у місті. Під час цієї спроби евакуації жінка загинула під обстрілом.

“Моя люба подружка Тетяна Гришко, мені дуже сумно та боляче усвідомлювати, що тебе вже нема… Ми з тобою вчились разом і будували великі плани на майбутнє. Ти була щира, добра, чуйна дівчина… Я тебе хочу памʼятати усміхненою, веселою і з дзвінким сміхом”, — написала її подруга Вероніка Чепурна.

“Моє сонечко, моя люба кума… Пробач, що не перевернула пів світу, щоби почути тебе та вмовити не їхати! Наша втрата — дуже велика”, — додала кума загиблої Катерина Гудз.

У Тетяни залишилися батьки, сестра, хлопець та племінники. Її донечка так і не побачила світ.

Світла памʼять Тетяні.