Родина Латишевих, фото: Find a grave

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — жителька Маріуполя Анна Латишева. Жінка жила в Центральному районі з чоловіком та маленькою донькою. Родина загинула внаслідок обстрілу.

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Про Анну Латишеву написали на сайті Find a grave.



Анна Латишева народилася 28 червня 1996 року, жила у Маріуполі. Напередодні повномасштабного вторгнення, 5 червня 2021 року, у неї з чоловіком Сергієм народилася донька Мілана.

Повномасштабне вторгнення застало молоду родину в Центральному районі Маріуполя. Вони перебували в будинку на вулиці Зелінського.

7 березня 2022 року стало останнім днем для родини Латишевих. У той період під вогнем окупантів перебували всі райони Маріуполя, російські війська увійшли на територію меткомбінату імені Ілліча, ЗСУ відходили з аеропорту, тривали бої в селищах Покровське та Виноградне.

Продовжували загарбники гатити й по центру міста. Кілька снарядів поцілили по будинку Латишевих — Анну з Сергієм та донькою завалило уламками стін і перекриттів.

Анні Латишевій було 25 років, її чоловіку Сергію — 24, маленькій Мілані — 9 місяців.

Згодом родину поховали на Старокримському цвинтарі.

Світла пам’ять.