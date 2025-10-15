Наслідки російських атак у Донецькій області 14 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Ще 1920 атак з боку російських окупаційних військ зафіксували правоохоронці 14 жовтня на підконтрольній частині Донецької області. Удари росіяни спрямували на 11 населених пунктів та лінію фронту. Вкотре не обійшлося без загибелі й поранення цивільних мешканців.

Загиблі були в Добропіллі та Райському

Поліція повідомляє, що під вогнем 14 жовтня перебували міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ і Слов’янськ, селища Райгородок, Райське, села Богородичне та Степанівка.

По Добропіллю російські війська вдарили 250-кілограмовою авіабомбою і реактивною системою залпового вогню “Смерч” — загинула людина, пошкоджені багатоквартирний і вісім приватних будинків. У Райському внаслідок влучання FPV-дрона загинула людина, ще одна зазнала поранень.

Костянтинівку атакували FPV-дроном і артилерією — поранені троє людей, пошкоджені приватний будинок і цивільне авто.

У ще семи населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури:

у Краматорську після ударів дронів, зокрема “V2U”, пошкоджені 12 приватних осель;

у Степанівці після влучання п’яти безпілотників “Герань-2” зруйноване підприємство, два нежитлові приміщення, майстерня та господарська споруда;

у Слов’янську пошкоджені адмінбудівля та заклад освіти;

у Дружківці — приватний будинок і колишній кінотеатр;

на Райгородок російські війська скинули дві 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені вісім приватних будинків;

у Святогірську FPV-дрон уразив приватну оселю;

у Лимані після удару авіабомбою постраждав гараж.

Після опівночі під російським вогнем опинилися Дружківка, Лиман і Очеретине. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, даних про поранених чи загиблих до поліції ще не надходило.

Також зранку росіяни вдарили по Добропіллю — постраждало приміщення пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка залишилися неушкодженими, повідомляють у ДСНС.

Загалом за добу зафіксовані руйнування 51 цивільного об’єкта, серед них — 39 житлових будинків.

У Донецькій обласній ВА зауважили, що від ранку 14 жовтня по ранок 15 жовтня під вогнем на Донеччині також були Миколаївка, Ясногірка, Сіверськ та Різниківка.

ЗСУ відбили 69 атак на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили атакували 11 разів, намагаючись просунутися у напрямках Лиману й Дробишевого, а також поблизу Середнього, Шандриголового, Торського й Колодязів;

на Слов’янському напрямку підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки;

у районах Ступочок та Оріхово-Василівки на Краматорському напрямку фіксували два бойові зіткнення;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 14 атак у напрямку Костянтинівки й Берестка, а також поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки;

найбільшу кількість атак фіксували на Покровському напрямку — 69 штурмових і наступальних дій у районах Володимирівки, Нового Шахового, Никанорівки, Червоного Лиману, Сухецького, Дачного, Михайлівки, Новоекономічного, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Мирнограда, Удачного, Молодецького, Горіхового, Новоукраїнки, Філії, а також у напрямку Покровська та Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку українські військові стримали 26 атак поблизу Іванівки, Олександрограда, Вороного, Вербового, Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю, Маліївки, Ялти, Січневого, Соснівки, Новомиколаївки, Полтавки та в напрямку Красногірського.

Нагадаємо, стелу “Донецька область”, яка розташована на межі Донецької й Дніпропетровської областей та за роки війни стала символом спротиву загарбникам для українських військових, пропонують демонтувати, перенести в тил та надати їй статус пам’ятки. Відповідну петицію на сайті Кабміну зареєстрували у вівторок, 14 жовтня.