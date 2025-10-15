Підтримати


Загинули двоє, поранені четверо: як минуло 14 жовтня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович




Ще 1920 атак з боку російських окупаційних військ зафіксували правоохоронці 14 жовтня на підконтрольній частині Донецької області. Удари росіяни спрямували на 11 населених пунктів та лінію фронту. Вкотре не обійшлося без загибелі й поранення цивільних мешканців.

Загиблі були в Добропіллі та Райському

Поліція повідомляє, що під вогнем 14 жовтня перебували міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Святогірськ і Слов’янськ, селища Райгородок, Райське, села Богородичне та Степанівка.

По Добропіллю російські війська вдарили 250-кілограмовою авіабомбою і реактивною системою залпового вогню “Смерч” — загинула людина, пошкоджені багатоквартирний і вісім приватних будинків. У Райському внаслідок влучання FPV-дрона загинула людина, ще одна зазнала поранень.

Костянтинівку атакували FPV-дроном і артилерією — поранені троє людей, пошкоджені приватний будинок і цивільне авто.

У ще семи населених пунктах фіксують руйнування цивільної інфраструктури:

  • у Краматорську після ударів дронів, зокрема “V2U”, пошкоджені 12 приватних осель;
  • у Степанівці після влучання п’яти безпілотників “Герань-2” зруйноване підприємство, два нежитлові приміщення, майстерня та господарська споруда;
  • у Слов’янську пошкоджені адмінбудівля та заклад освіти;
  • у Дружківці — приватний будинок і колишній кінотеатр;
  • на Райгородок російські війська скинули дві 250-кілограмові авіабомби — пошкоджені вісім приватних будинків;
  • у Святогірську FPV-дрон уразив приватну оселю;
  • у Лимані після удару авіабомбою постраждав гараж.

Після опівночі під російським вогнем опинилися Дружківка, Лиман і Очеретине. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура, даних про поранених чи загиблих до поліції ще не надходило.

Також зранку росіяни вдарили по Добропіллю — постраждало приміщення пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка залишилися неушкодженими, повідомляють у ДСНС.

Загалом за добу зафіксовані руйнування 51 цивільного об’єкта, серед них — 39 житлових будинків.

У Донецькій обласній ВА зауважили, що від ранку 14 жовтня по ранок 15 жовтня під вогнем на Донеччині також були Миколаївка, Ясногірка, Сіверськ та Різниківка.

Наслідки російських атак у Донецькій області 14 жовтня 2025 року. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських атак у Донецькій області 14 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських атак у Донецькій області 14 жовтня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

ЗСУ відбили 69 атак на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили атакували 11 разів, намагаючись просунутися у напрямках Лиману й Дробишевого, а також поблизу Середнього, Шандриголового, Торського й Колодязів;
  • на Слов’янському напрямку підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного, Виїмки, Григорівки та Федорівки;
  • у районах Ступочок та Оріхово-Василівки на Краматорському напрямку фіксували два бойові зіткнення;
  • на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 14 атак у напрямку Костянтинівки й Берестка, а також поблизу Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки;
  • найбільшу кількість атак фіксували на Покровському напрямку — 69 штурмових і наступальних дій у районах Володимирівки, Нового Шахового, Никанорівки, Червоного Лиману, Сухецького, Дачного, Михайлівки, Новоекономічного, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Мирнограда, Удачного, Молодецького, Горіхового, Новоукраїнки, Філії, а також у напрямку Покровська та Новопавлівки;
  • на Олександрівському напрямку українські військові стримали 26 атак поблизу Іванівки, Олександрограда, Вороного, Вербового, Андріївки-Клевцового, Зеленого Гаю, Маліївки, Ялти, Січневого, Соснівки, Новомиколаївки, Полтавки та в напрямку Красногірського.

Нагадаємо, стелу “Донецька область”, яка розташована на межі Донецької й Дніпропетровської областей та за роки війни стала символом спротиву загарбникам для українських військових, пропонують демонтувати, перенести в тил та надати їй статус пам’ятки. Відповідну петицію на сайті Кабміну зареєстрували у вівторок, 14 жовтня.

