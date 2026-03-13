Військовий Сергій Гусєв. Фото: Донецька обласна державна адміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо військового Сергія Гусєва. Чоловік працював на шахті “Алмазна” але в 2018 році взяв до рук зброю, аби захищати країну і свою сімʼю.

Про Сергія Гусєва розповіли в Добропільській міській військовій адміністрації.

Сергій Гусєв народився 1 серпня 1991 року в Добропіллі. Там закінчив 9 класів в школі №1 й надалі повʼязав життя з рідним містом.

“Мав багато друзів, був дуже товариським хлопцем. Закінчив школу, планував своє майбутнє, був завжди життєрадісним і гарним батьком двох дітей, зразковим чоловіком, справжнім патріотом своєї держави”, — написали про нього в Добропільській МВА.

Чоловік працював прохідником на шахті “Алмазна”, що входить до складу державного підприємства “Добропіллявугілля-видобуток”. Однак у 2018 році Сергій доєднався до лав ЗСУ, аби захищати своїх дітей. Відтоді він служив старшим навідником самохідно-артилерійської батареї 2 парашутно-десантного батальйону.

На початку відкритого вторгнення, 7 березня 2022 року, в селищі Верхньоторецьке Очеретинської громади Сергій отримав скалкові поранення в живіт та серце. Від них військовий загинув.

Поховали захисника в його рідному Добропіллі.

Посмертно Сергія нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Через рік після загибелі військового колишній провулок Північний у Добропіллі перейменували на його честь.

Вічна памʼять.