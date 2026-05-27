Захисник Ігор Савєльєв. Фото: Дружківська міська ВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Ігоря Савєльєва. Чоловік народився і жив у Дружківці. Працював на різних підприємствах міста, а у квітні 2022 року став на захист країни.

Про Ігоря Савєльєва розповіли Дружківській міській ВА.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про близьку вам людину. Це безкоштовно.

Ігор Савєльєв народився 14 серпня 1983 року в Дружківці. Закінчив місцеву школу №7, а потім вступив до Дружківського машинобудівного технікуму, де здобув фах техніка-електромеханіка.

Чоловік працював на багатьох підприємствах міста, але після початку відкритого вторгнення змінив професійний напрям. У квітні 2022 року Ігор долучився до війська — там став служити в мінометному взводі.

Під час виконання бойового завдання 5 червня 2023 року захисник загинув у районі Миколаївки Луганської області.

“Він любив Україну і віддав найдорожче — своє життя за її майбутнє, за майбутнє кожного з нас”, — написали в Дружківській міській ВА.

Поховали Ігоря Савєльєва у рідній Дружківці. У чоловіка залишилися дружина та двоє синів.

Вічна памʼять.