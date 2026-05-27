Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Ігоря Савєльєва. Чоловік народився і жив у Дружківці. Працював на різних підприємствах міста, а у квітні 2022 року став на захист країни.
Про Ігоря Савєльєва розповіли Дружківській міській ВА.
Ігор Савєльєв народився 14 серпня 1983 року в Дружківці. Закінчив місцеву школу №7, а потім вступив до Дружківського машинобудівного технікуму, де здобув фах техніка-електромеханіка.
Чоловік працював на багатьох підприємствах міста, але після початку відкритого вторгнення змінив професійний напрям. У квітні 2022 року Ігор долучився до війська — там став служити в мінометному взводі.
Під час виконання бойового завдання 5 червня 2023 року захисник загинув у районі Миколаївки Луганської області.
“Він любив Україну і віддав найдорожче — своє життя за її майбутнє, за майбутнє кожного з нас”, — написали в Дружківській міській ВА.
Поховали Ігоря Савєльєва у рідній Дружківці. У чоловіка залишилися дружина та двоє синів.
Вічна памʼять.