Юрій Сарбаш, який загинув під час повномасштабного вторгнення Росії. Фото: Волноваська міська військова адміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Юрій Сарбаш. Він усе доросле життя працював у ДСНС України, і навіть коли пішов на пенсію, не всидів удома — через кілька місяців повернувся на роботу. Після початку відкритого вторгнення росіян він продовжив виїжджати на виклики.

Про його життєвий шлях розповіли в пресслужбі Волноваської міської військової адміністрації.

Чоловік народився 15 січня 1973 року у селі Бугас Волноваського району Донецької області. Після закінчення місцевої школи він здобув освіту у Волноваському професійно-технічному училищі №142, а потім відслужив строкову службу в лавах ЗСУ.

Повернувшись з армії у 1993 році, Юрій почав працювати в ДСНС України. Він став старшим водієм-рятувальником 94-ї державної пожежно-рятувальної частини 11-го державного пожежно-рятувального загону у Волновасі.

У 2017 році рятувальник пішов на пенсію, але довго сидіти вдома не зміг і через кілька місяців повернувся на роботу в ДСНС.

“Юрій Микитович був професіоналом своєї справи та прикладом справжньої мужності. На службі він не лише виконував свої обов’язки з великою відповідальністю, але й підтримував дух колег у будь-яких ситуаціях і був дуже товариським”, — пишуть колеги.

Юрій Сарбаш, який загинув під час повномасштабного вторгнення Росії. Фото: ДСНС Донецької області

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, Сарбаш продовжив працювати рятувальником. 25 лютого 2022 року він поїхав на виклик у село Бугас Волноваського району та потрапив під обстріл російської артилерії. Він загинув від отриманих поранень.

Згодом його відзначили орденом “За мужність” III ступеня.

Світла пам’ять.