Віктор Варава, фото: Facebook/Виктор Варава

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — маріуполець Віктор Варава, який загинув разом з батьком Геннадієм у березні 2022 року, потрапивши під російський обстріл.

Вільне Радіо розповідає історії тих, чиє життя забрала російсько-українська війна, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Про загибель Віктора Варави повідомили у телеграм-каналі “Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”.

Віктор Варава народився 20 листопада 1990 року в Маріуполі. У соцмережі вказував, що закінчив школу №25, працював у ДТЕК.

Разом з Віктором загинув його батько Геннадій Варава. Він працював водієм у Маріупольському трамвайно-тролейбусному управлінні. Геннадія згадують добрим і працьовитим чоловіком, який любив свою роботу й завжди намагався виконувати її сумлінно.

Геннадій Варава, фото: Find a grave

Чоловіки загинули 14 березня 2022 року від російського удару по Центральному району. В момент атаки вони були на подвір’ї свого приватного будинку по вулиці Островського, 7. Обидва дістали смертельних уламкових поранень.

Місце поховання Віктора й Геннадія невідоме.

Віктору Вараві назавжди залишиться 31 рік, його батьку Геннадію — 56.

Світла пам’ять загиблим.