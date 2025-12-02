Підтримайте Вільне Радіо
Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — маріуполець Віктор Варава, який загинув разом з батьком Геннадієм у березні 2022 року, потрапивши під російський обстріл.
Про загибель Віктора Варави повідомили у телеграм-каналі “Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”.
Віктор Варава народився 20 листопада 1990 року в Маріуполі. У соцмережі вказував, що закінчив школу №25, працював у ДТЕК.
Разом з Віктором загинув його батько Геннадій Варава. Він працював водієм у Маріупольському трамвайно-тролейбусному управлінні. Геннадія згадують добрим і працьовитим чоловіком, який любив свою роботу й завжди намагався виконувати її сумлінно.
Чоловіки загинули 14 березня 2022 року від російського удару по Центральному району. В момент атаки вони були на подвір’ї свого приватного будинку по вулиці Островського, 7. Обидва дістали смертельних уламкових поранень.
Місце поховання Віктора й Геннадія невідоме.
Віктору Вараві назавжди залишиться 31 рік, його батьку Геннадію — 56.
Світла пам’ять загиблим.