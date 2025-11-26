Старший сержант поліції та боєць підрозділу “КОРД” Богдан Чернявський. Фото: Національна поліція України

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо уродженця села Росава на Київщині Богдана Чернявського, який із юності працював у Національній поліції, а після повномасштабного вторгнення приєднався до підрозділу “КОРД”.

Про Богдана Чернявського розповіли на сайті Національної поліції України.

Богдан Чернявський народився 31 березня 1997 року в селі Росава Київської області. Тут минули його дитинство і юність. Подорослішавши, у 2016 році він приєднався до Національної поліції України та працював в управлінні поліції охорони столичного регіону.

Після початку повномасштабної війни у 2024 році чоловік вступив до стрілецького полку поліції особливого призначення “Корпус оперативно-раптової дії” та ніс службу на Донеччині. Разом із підрозділом брав участь у штурмових діях і допомагав евакуйовувати цивільних під обстрілами.

14 листопада 2024 року Богдан загинув під час виконання бойового завдання у Торецьку на Донеччині. Йому було 27 років.

Поховали захисника в рідному селі на Обухівщині. У нього залишилися дружина, батьки та брат.

“Останній мій спогад про Богдана — як він стоїть на займаній позиції з кулеметом у руках і жартує”, — згадує побратим Артем.

Богдана Чернявського посмертно відзначили орденом “За мужність” ІІІ ступеня, медаллю “За оборону України” та почесним нагрудним знаком “Комбатантський хрест”.

Вічна пам’ять.