Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Микола Гаврилюк. Він усе життя пропрацював на фермерських полях: спочатку трактористом, а згодом як власник господарства. Після відкритого вторгнення росіян він продовжив працювати на рідних землях.
Про загибель чоловіка повідомили у Департаменті агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА.
Микола почав працювати трактористом в радгоспі “Дружківський”. У 1993 році він заснував у селі Миколайпілля Костянтинівського району власне фермерське господарство “Надія”, де спершу вирощував овочі, а згодом — зернові та технічні культури.
“Микола Степанович усе своє життя присвятив роботі на землі, яку дуже любив і не залишив навіть у складних умовах війни: вирощував хліб і все необхідне до нього”, — пишуть посадовці ДонОВА.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії фермер залишився на Донеччині та продовжував обробляти землю, попри небезпеку бойових дій.
2 серпня 2025 року Микола підірвався на міні під час роботи в полі, коли їхав дорогою неподалік села Миколайпілля.
“Микола Степанович був чесною й порядною людиною, турботливим батьком і чуйним чоловіком. Завжди прислухався до прохань мешканців Миколайпілля та допомагав у разі потреби. Він загинув у боротьбі за врожай: його серце боліло за кожен колосок пшениці, своєчасно незібраної через постійні ворожі обстріли”, — додають у пресслужбі ДонОВА
Світла пам’ять.