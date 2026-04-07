Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Антона Царапова — захисника, який загинув 15 червня 2025 року неподалік Покровська на Донеччині. Того дня йому виповнилося 25 років.
Історію Антона Царапова опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.
Антон Царапов народився у Києві. Навчався у загальноосвітній школі, а з 9 класу — у спортивному ліцеї. Понад 10 років займався дзюдо, брав участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, здобував призові місця. У 15 років став кандидатом у майстри спорту, однак через серйозну травму був змушений завершити спортивну кар’єру.
Після ліцею Антон вступив до приватного університету в Києві, де навчався на лікаря-реабілітолога. Під час пандемії коронавірусу, коли навчання перейшло в дистанційний формат, він почав працювати у компанії “Нова пошта”.
У 2021 році Антон пішов на строкову військову службу, а згодом підписав контракт із ЗСУ. Служив у складі Десантно-штурмових військ.
Повномасштабне вторгнення Росії він зустрів на Київщині. Брав участь в обороні Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Згодом воював на Донеччині — у Соледарі, Сіверськодонецьку, Кліщіївці, Бахмуті, а також на Запорізькому напрямку. За час служби мав поранення і дві контузії.
За два тижні до загибелі Антона перевели до 32-ї окремої механізованої бригади, де він обійняв посаду водія-електрика.
“За ці роки на війні він став дорослим. Зібраним, сконцентрованим, менш говірким. Іншим. Те, що він бачив, випалило його серце”, — розповіла мама Ксенія.
“Такого, як він, не часто можна зустріти. На нього можна було рівнятися. І за людськими якостями, і за солдатською звитягою”, – додали побратими.
15 червня 2025 року Антон Царапов загинув неподалік Покровська на Донеччині. Свій останній бій він прийняв у день народження.
Йому було 25 років.
У захисника залишилися батьки та брат.
Світла пам’ять.