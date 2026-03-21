Військовий з Костянтинівки Іван Кондрашов. Фото: Платформа памʼяті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — уродженець Костянтинівки Іван Кондрашов.

Про життя і загибель Івана Кондрашова розповіли на меморіальному сайті “Незламні серця Костянтинівської громади” від міської військової адміністрації.

Біографія Івана Кондрашова: дитинство, навчання і мрія допомагати людям

Іван Сергійович Кондрашов народився 20 червня 2000 року у місті Костянтинівка Донецької області. З дитинства був допитливим, добрим і слухняним хлопцем. Навчався у загальноосвітній школі №27, а згодом у Новодмитрівському ліцеї. Вчився добре, особливо любив гуманітарні предмети.

Його мама Ольга Кондрашова згадує, що син змалку мав багато інтересів і серйозно ставився до навчання. Після школи Іван планував вступити на факультет журналістики, але йому не вистачило балів.

У результаті Івану запропонували навчатися у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю військового психолога. Юнак погодився — і згодом зрозумів, що зробив правильний вибір.

“Іван був щасливий, що стане психологом, казав, що так зможе допомагати іншим. Синові подобався Київ, він планував там залишитись жити, мав кохану дівчину”, — каже мама Ольга.

У вільний час Іван займався спортом і любив малювати.

Іван Кондрашов з Костянтинівки під час подорожі до Львова. Фото: Онлайн-меморіал “Завдяки”

Служба військового психолога в умовах війни

У грудні 2021 року Іван отримав диплом магістра та став військовим психологом. Молодого офіцера направили на службу до міста Володимир на Волині у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, він разом із побратимами вирушив на передову. Іван служив офіцером-психологом артилерійського дивізіону. Основним завданням лейтенанта була психологічна підтримка військових у складних умовах війни.

За час служби він встиг побувати на Житомирщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Побратими розповідали матері, що особливо болісно Іван регував на новини про обстріли рідної Костянтинівки.

Костянтинівець Іван Кондрашов був в армії психологом. Фото: Онлайн-меморіал “Завдяки”

Ракетний удар по Дружківці обірвав життя військового

20 червня 2022 року Іван був у Дружківці на Донеччині. У той день хлопець відзначав свій 22-й день народження. Вранці він встиг поспілкуватися з рідними, отримати привітання від бабусі та мами. Іван обіцяв наступні свята відзначати в колі родини.

Того дня російські війська завдали ракетного удару по Дружківці. Молодий офіцер загинув унаслідок обстрілу. Тіло сильно обгоріло, тому підтвердити загибель змогли лише після проведення ДНК-експертизи.

Мати Івана Ольга Кондрашова говорить, що пам’ять про сина житиме завжди: “Нехай пам’ять про тебе, Ванюша, живе вічно. Про твоє велике серце, твою доброту, твою силу і твою любов, якою ти вмів огорнути весь світ. Ти був найкращим з людей, моєю опорою, моїм щастям, моїм сином з великої літери. І я хочу, щоб твоє ім’я звучало завжди, щоб тебе пам’ятали не лише ті, хто тебе знав, а й ті, хто тільки чує твою історію. Бо ти заслуговуєш на це”.

Спочатку Івана поховали у рідній Костянтинівці. Але через постійні обстріли родина вирішила перепоховати його у Києві — на Алеї Слави Лісового кладовища.

У Івана Кондрашова залишилися мати та брат.

Світла памʼять.