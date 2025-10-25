Військовий Владислав Вовк. Фото: Державна прикордонна служба України

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо військового з Маріуполя Владислава Вовка. Щонайменше п’ять років чоловік захищав Україну за часів АТО й ООС і у перший день відкритого вторгнення повернувся на службу, аби боронити рідне місто.

Про Владислава Вовка розповіли в Маріупольському краєзнавчому музеї і Державній прикордонній службі України.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Владислав Вовк на псевдо “Акела” народився 23 лютого 1996 року в Маріуполі. Навчався в загальноосвітній школі №65, а потім вступив до електромеханічного технікуму на майстра електропобутової техніки. Під час навчання хлопець входив до творчого колективу закладу: грав на гітарі, співав, писав пісні. Спершу надавав перевагу репу, а потім захопився лірикою. Деякі пісні Владислава навіть лунали на місцевому радіо.

Згодом хлопець продовжив навчання на енергетичному факультеті Приазовського державного технічного університету. Паралельно займався спортом: із дитинства Владислав любив велосипедний спорт і футбол, а в дорослому віці його головною пристрастю стали мотоцикли. Хлопець казав матері, що відчуває неймовірну свободу під час поїздок, і входив до братерства байкерів. Мав власний мотоцикл, за яким ретельно стежив.

Військовий Владислав Вовк. Фото: Державна прикордонна служба України

Владислав Вовк обожнював рідне місто, особливо драмтеатр, парк “Веселку” й море, згадують його рідні. У 2014 році він зрозумів, що хоче захищати Маріуполь й Україну, але від матері своє рішення приховав. У 2016-2017 роках чоловік проходив строкову службу, а з 2018 по 2021 роки служив за контрактом у Державній прикордонній службі. З позицій додому привіз кота Афоню, який проводжав його на чергування й неодмінно зустрічав.

Після завершення контракту Владислав вирішив не продовжувати службу — натомість відкрив власну справу. Чоловік став шити шкіряні вироби ручної роботи й дуже радів, що зміг вийти на міжнародний ринок. Він вважав, що знайшов власне покликання, і цілком розчинився в роботі. Коли Владислав показував заготовки чи вже виготовлені вироби матері, та дивувалася усидливості й терплячості завжди активного сина.

Але 24 лютого 2022 року, на наступний день після свого 26-го дня народження, Владиславу довелося знову взяти до рук зброю. На прощання він дуже міцно обійняв матір і по-особливому подивився їй в очі. Жінка тоді одужувала після операції й перебувала вдома. У середині березня під обстрілами її вивезли з міста друзі Владислава. Під час виїзду мати захисника була спокійна, бо дізналася від військових, що син живий. Останній раз він написав їй 3 березня, а тоді зв’язок із ним зник.

Військовий Владислав Вовк. Фото: Державна прикордонна служба України

15 квітня 2022 року Владислав Вовк загинув на Азовсталі. Спочатку військового оголосили зниклим безвісти. Його мати постійно ходила на акції родичів полонених, писала запити до Туреччини й Папи Римського, аби знайти сина. Але в липні 2023 року тіло Владислава ідентифікували за ДНК.

“Він був доброю та чуйною людиною з загостреним почуттям справедливості. До нього завжди за допомогою звертались друзі, нікому не відмовляв та з радістю приходив на допомогу. Завжди мріяв створити велику сім’ю”, — розповідає мати захисника Наталія.

Поховали Владислава на Алеї Слави Лісового кладовища в Києві. У грудні 2023 року його посмертно нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Вічна пам’ять захисникові.