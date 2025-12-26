Дмитро Муравйов, фото: Telegram/Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 14-річний хлопець з Маріуполя Дмитро Муравйов. Життя його та тата Анатолія обірвалися 9 березня 2022 року, коли вони намагалися під час блокади дістати води.

Вільне Радіо розповідає історії тих, чиє життя забрала російсько-українська війна, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Дмитро Муравйов народився 8 листопада 2007 року. Жив у Лівобережному районі Маріуполя разом з батьками та молодшою сестричкою. Хлопець навчався у 8-Б класі школи № 48.

У Дмитра було багато друзів. Він займався спортом, відвідував секцію боротьби. Але і з родиною відпочивав — гуляв у парку чи ходив в кіно, цитують мати хлопчика Євгенію в ДонОВА.

Хлопець охоче грав з молодшою сестричкою Софією, часто відкладав кишенькові гроші, щоб щось для неї купити. А одного разу він зробив подарунок для всієї родини – купив новорічну ялинку до зимових свят.

Під час блокади Маріуполя росіянами родина Дмитра перебувала вдома у Лівобережному районі. За словами знайомої родини Ірини Омельченко, вони жили на проспекті Перемоги, 119. Це східна околиця Маріуполя, яка потрапила під російські обстріли з першого дня повномасштабного вторгнення.

9 березня 2022 року Дмитро разом з батьком — Анатолієм Болговим — шукали воду. Тоді вони отримали смертельні поранення.

“Муравйов Діма, учень класу 8-б школи 48 (однокласник мого сина), Загинув. Зливав теплоносій із системи опалення разом із батьком, коли до кімнати прилетів снаряд. Діма загинув від уламків, батькові його відірвало ногу, він стік кров’ю”, — написала Ірина Омельченко.

Тим часом мати Дмитра та його 4-річна сестричка ховалися в підвалі. Коли все стихло, жінка знайшла чоловіка та сина вже мертвими.

“Муравйов Дмитро Анатолійович 2007, мій найкращий і улюблений хлопчик загинув 2022, три дірки в голові, синочок, любимо тебе і ти завжди в нашому серці. Ти найкращий з кращих синів. І найкрасивіший і добрий хлопчик на світі”, — писала мати Євгенія.

Дмитру Муравйову назавжди залишиться 14 років, його батьку Анатолію Болгову — 43.

Поховали батька з сином в одній могилі. Вдалося це лише у червні 2022 року. Коли Маріуполь вже був окупований і бої припинились.

Світла пам’ять загиблим.