Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Володимир Сологуб. Чоловік працював інженером, п’ять років боронив державу в АТО, а потім очолив Ольгинську громаду. Після повномасштабного вторгнення він дістав поранення, а згодом потрапив у полон, де окупанти закатували його до смерті.
Про загибель чоловіка повідомила Волноваська міська військова адміністрація.
Володимир народився 14 серпня 1960 року у Волновасі. Після школи він закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості. Після вишу працював на кількох підприємствах — спочатку інженером, а потім головним інженером.
З 2015 по 2020 рік Володимир служив у лавах ЗСУ на посаді старшого офіцера мобілізаційного відділення. Під час служби брав участь в антитерористичній операції на Донеччині, здобув звання капітана.
У 2021 році чоловік став очільником Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації.
“Він мешкав разом із родиною у місті Волноваха та мав плани на майбутнє. Звіряче повномасштабне вторгнення Росії зруйнувало всі плани та мрії цієї родини”, — пишуть у пресслужбі Волноваської МВА.
Внаслідок російського наступу та обстрілів Волновахи Володимир дістав поранення, а згодом російські війська захопили його в полон.
“Він був вивезений до тимчасово окупованого Донецька, і внаслідок побиття та катувань Володимир Васильович помер у полоні”, — уточнюють у пресслужбі МВА.
Орієнтовна дата загибелі чоловіка — 31 травня 2022 року.
“Усі спроби знайти рідну людину були безрезультатними. Тому рідні здали зразки ДНК, у результаті чого стало відомо, що в червні 2022 року відбувся обмін тілами загиблих між Україною та Росією, і тіло перебуває у Києві”, — пишуть посадовці.
10 листопада 2024 року Володимира поховали на Байковому кладовищі в Києві.
У чоловіка залишилися дружина, діти та онуки.
Світла пам’ять.