Володимир Сологуб, який загинув під час повномасштабного вторгнення Росії. Фото: Волноваська міська військова адміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Володимир Сологуб. Чоловік працював інженером, п’ять років боронив державу в АТО, а потім очолив Ольгинську громаду. Після повномасштабного вторгнення він дістав поранення, а згодом потрапив у полон, де окупанти закатували його до смерті.

Про загибель чоловіка повідомила Волноваська міська військова адміністрація.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Володимир народився 14 серпня 1960 року у Волновасі. Після школи він закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості. Після вишу працював на кількох підприємствах — спочатку інженером, а потім головним інженером.

З 2015 по 2020 рік Володимир служив у лавах ЗСУ на посаді старшого офіцера мобілізаційного відділення. Під час служби брав участь в антитерористичній операції на Донеччині, здобув звання капітана.

У 2021 році чоловік став очільником Ольгинської селищної військово-цивільної адміністрації.

“Він мешкав разом із родиною у місті Волноваха та мав плани на майбутнє. Звіряче повномасштабне вторгнення Росії зруйнувало всі плани та мрії цієї родини”, — пишуть у пресслужбі Волноваської МВА.

Внаслідок російського наступу та обстрілів Волновахи Володимир дістав поранення, а згодом російські війська захопили його в полон.

“Він був вивезений до тимчасово окупованого Донецька, і внаслідок побиття та катувань Володимир Васильович помер у полоні”, — уточнюють у пресслужбі МВА.

Орієнтовна дата загибелі чоловіка — 31 травня 2022 року.

“Усі спроби знайти рідну людину були безрезультатними. Тому рідні здали зразки ДНК, у результаті чого стало відомо, що в червні 2022 року відбувся обмін тілами загиблих між Україною та Росією, і тіло перебуває у Києві”, — пишуть посадовці.

10 листопада 2024 року Володимира поховали на Байковому кладовищі в Києві.

У чоловіка залишилися дружина, діти та онуки.

Світла пам’ять.