Захисник з Дніпропетровщини Єгор Волошин. Фото з архіву рідних

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадуємо Єгора Волошина з Дніпропетровщини. Після початку повномасштабного вторгнення він став до лав Збройних сил України та служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Брав участь у боях у районі Бахмута та на Авдіївському напрямку.

Про життєвий шлях і службу захисника розповіли на платформі памʼяті “Меморіал” та сестра Єлизавета.

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Єгор Волошин народився 30 квітня 1996 року в Павлограді, що на Дніпропетровщині. Після школи здобув професію зварювальника та працював на місцевій шахті. У мирному житті чоловік захоплювався футболом і був відданим уболівальником київського “Динамо”.

Після початку повномасштабного вторгнення Єгор вирішив долучитися до лав Збройних сил України. Згодом проходив службу у 2-му механізованому батальйоні 3-ї окремої штурмової бригади.

“Він займався роком, любив музику й грав на барабанах у гурті. Пам’ятаю, як вчив мене грати на барабанах, а його кімната була завішана плакатами рок-музикантів. З початком повномасштабної війни спершу чергував на блокпостах, а згодом пішов служити. Для мене він назавжди залишиться добрим і люблячим братом”, — розповідає журналістам Вільного Радіо двоюрідна сестра Єгора Єлизавета.

Побратими та представники фанатської спільноти згадують його як людину, яка пройшла важкі бої на Донеччині.

“Єгор Волошин пройшов складні випробування в Бахмуті та на Авдіївському коксохімічному заводі. Він був прикладом справжнього патріота і вирізнявся відвагою та відданістю своєму обов’язку. Його подвиг і самопожертва завжди житимуть у наших серцях, надихаючи нас на подальші звершення в ім’я свободи та незалежності України”, – розповіли в WBC Ультрас Динамо.

За службу Єгора Волошина відзначили нагородою Головнокомандувача ЗСУ “Золотий хрест”. Посмертно його також нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Захисника поховали в рідному Павлограді. У Єгора залишилися батьки та брат.

Вічна памʼять полеглому воїну.