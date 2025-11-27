Підтримати
Залізничний міст, пам’ятник “афганцям” та стадіон “Авангард”: який вигляд має західний район Бахмута у листопаді 2025 року

Євген Вакуленко
Читати російською

Уперше за час окупації Бахмута стало можливо побачити район залізничного вокзалу та окремі вулиці західного району. Російські військові виклали фото з прогулянки тут у листопаді 2025 року. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри з упізнаваними пам’ятками та житловими будинками.

 

У серпні та вересні 2025 року російські окупанти майже не публікували кадри з Бахмута. Однак у жовтні та листопаді загарбники показали прогулянки різними районами міста. Це не професійні репортажі, тож якість матеріалів невисока, але журналісти Вільного Радіо зібрали найбільш упізнавані точки міста.

Пам’ятник воїнам-афганцям в Бахмуті у листопаді 2025 року

Пам’ятник воїнам-“афганцям” у Бахмуті й далі стоїть на своєму місці. Втім, позаду — краєвиди суцільної руїни — це п’ятиповерхівка на вулиці Польовій, 37.

Пам’ятник воїнам-“афганцям” у Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Район стадіону “Авангард” в Бахмуті у листопаді 2025 року

Лише здалеку вдалося побачити будівлю, яку майже добудували для коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки у 2021 році. На цегляному паркані досі залишаються кольори українського прапора.

Будівля коледжу спортивного профілю ім. С.Бубки в Бахмуті в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

У гіршому стані будівля Бахмутського педагогічного фахового коледжу.

Будівля Бахмутського педагогічного фахового коледжу в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

А у загальноосвітній школі №7 видно лише один провал всіх поверхів. Інша частина школи впізнавана.

Будівля Бахмутської середньої загальноосвітньої школи №7 в листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Залізничний вокзал у Бахмуті в листопаді 2025 року

Після понад двох років окупації Бахмута вперше вдалося побачити стан залізничного вокзалу станції “Бахмут-2”. Полотно зруйноване та засипане уламками.

Залізничний вокзал станції “Бахмут-2” у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Залізничний вокзал станції “Бахмут-2” у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Головним відкриттям цих кадрів виявилося знищення пішохідного мосту над залізничною колією.

Пішохідний міст на залізничній станції “Бахмут-2” у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Пішохідний міст на залізничній станції “Бахмут-2” у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Каркаси будівель поряд цілі лише частково.

Багатоповерхівка по провулку Миколи Дяченка (колишній Пушкіна) №41 у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівки по провулку Миколи Дяченка (колишній Пушкіна) №42 та 42-А у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Гуртожиток по вулиці Павла Новгородцева (колишній Дзержинського) №41 у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Дитсадок №49 “Кріпиш” у Бахмуті у листопаді 2025 року

Будівля ясел-садка №49 “Кріпиш” зазнала значних руйнувань, але споруду все ще можна впізнати за частково вцілілою жовтою обшивкою. Це вулиця Ювілейна, 93.

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла — садок №49 “Кріпиш” в Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла — садок №49 “Кріпиш” в Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Праворуч від ясла-садка був дитячий майданчик. Тепер його можна впізнати хіба що за понівеченими металевими грибочками.

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла — садок №49 “Кріпиш” в Бахмуті у листопаді 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Багатоповерхівки по вулиці Ювілейна у Бахмуті у листопаді 2025 року

Навколо ясла-садка №49 житлові багатоповерхівки в більшості зруйновані вщент, а від однієї залишилася лише половина підʼїзда.

Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №95 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №89 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №85 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівки по вулиці Ювілейна №75(ліворуч) та №77(праворуч) у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №107 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №107 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №101 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Щодо руйнування будинків, про які йдеться нижче, окупанти стверджують, що нібито були свідками, як по них били під час боїв за місто у 2023 році.

Багатоповерхівки по вулиці Ювілейна №75 та №77 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Залишки багатоповерхівки по вулиці Ювілейна №73 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №67 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №67 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №69 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №69 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівка по вулиці Ювілейна №69 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел
Багатоповерхівки по вулиці Ювілейна №53, №55 та №57 у Бахмуті, листопад 2025 року. Фото з окупаційних джерел

Раніше журналісти Вільного Радіо показували кадри росіян із центром Бахмута влітку 2025 року. На них — пам’ятник партизанам, центральна лікарня, історичні та житлові будівлі в центрі й західних кварталах.

