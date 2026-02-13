Старший сержант НГУ Станіслав Добробатько. Фото: фейсбук-сторінка голови Градизької селищної ради Мирослава Носи

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Станіслав Добробатько з Полтавської області. Він був старшим сержантом Національної гвардії України та понад десять років боронив державу.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою.

Про смерть чоловіка повідомив голова Градизької селищної ради Мирослав Носа.

Станіслав Добробатько народився 23 червня 1990 року у селищі Градизьк Кременчуцького району Полтавської області. У 1997–2007 роках навчався у Градизькій гімназії імені Олександра Білаша.

“Був дуже товариським хлопцем, його щирість і прямолінійність завжди притягувала до нього людей. Згадую його невичерпний позитив, гумор та голлівудську посмішку”, — пише Мирослав Носа.

У 2008–2009 роках Станіслав проходив строкову службу в десантних військах. Після демобілізації повернувся додому, створив сім’ю — у 2010 році одружився, разом із дружиною виховував доньку.

У 2015 році попри інвалідність, отриману внаслідок численних поранень, Станіслав знову став до строю та пішов захищати Україну. Він служив командиром взводу зв’язку у складі 16 батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади.

З 2023 року чоловік продовжив службу в лавах Національної гвардії України у званні старшого сержанта на посаді командира міномета.

15 січня 2026 року Станіслав Добробатько загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Білицьке Покровського району.

Побратими згадують його як мужнього й безстрашного воїна, який завжди виконував поставлені завдання.

Захисника поховали на кладовищі в рідному Градизьку. З війни його не дочекалися батьки, дружина та донька.

Світла пам’ять полеглому військовому.