Олексій Воскривенко, фото: Telegram/“Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”

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Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — маріуполець Олексій Воскривенко. Він залишався в бомбардованому місті з бабусею. Олексій загинув на подвір’ї свого будинку.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Про загибель Олексія Воскривенка повідомили у Телеграм-каналі “Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”.

Олексій Воскривенко народився 6 травня 1975 року. Перед повномасштабним вторгненням працював у місцевому будівельному гіпермаркеті.

Під час боїв за Маріуполь чоловік залишався вдома — доглядав стареньку бабусю Людмилу Чекменьову. Їй було 98 років, жінка брала участь у Другій світовій війні.

“Воскривенко Олексій Олександрович 06.05.75-24 або 25.03.22 — син. Синку, щодня сумую за тобою, щогодини, щохвилини, моє серце сумує без тебе.

Чекменьова Людмила Олександрівна 08.07.24 — мама. У них не було документів, у мами деменція”, — написала мати Олексія Наталя.

Олексій Воскривенко з бабусею Людмилою Чекменьовою, фото: Telegram/“Погибшие, Ушедшие, Память, Мариуполь”

Життя Олексія обірвалося наприкінці березня 2022 року. Він загинув на подвір’ї своєї багатоповерхівки по вулиці Куїнджі, 142. Про долю бабусі рідним не відомо. Так само як і про місце поховання Олексія.

В Олексія залишились мати, брат та син.

Світла пам’ять.