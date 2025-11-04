Лілія Гумянова, фото: Реквієм

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — викладачка журналістики з Маріуполя Лілія Гумянова. Під час блокади жінка залишилась у Маріуполі та організувала роботу сховища у будинку культури. Лілія загинула у Лівобережному районі Маріуполя під час російських бомбардувань у березні 2022 року.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Про загибель Лілії розповіла журналістка Наталя Дубчак.

Лілія Гумянова керувала гуртком юних журналістів у Маріуполі

Лілія Гумянова — викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Наприкінці 90-х почала керувати гуртком юних журналістів — клубом “Мрійники”, вихованці якого видавали газету “Чарівний Дім”. Лілія не мала профільної освіти (закінчила Харківський інститут культури).

“Не було інтернету, ніяких друкованих матеріалів. Тільки дурнуваті методички з міністерства… Було дуже цікаво, і Ліля усе проносила через серце”, — згадує чоловік Лілії Олег Гумянов в коментарі проєкту “Реквієм”.

Лілія знаходила час не лише на науку, а й на тепле спілкування і душевні розмови за чаєм. Діти йшли до неї як до подруги та наставниці. Для деяких підлітків вона стала близькою людиною, яка завжди могла вислухати без осуду, порадити і підтримати.

“Вона показувала нам, які ми сильні, що своїми думками і діями можемо змінити світ. Дивлячись на неї, хотілося ставати кращим, підніматися на щабель вище, не шукати легких шляхів та готових висновків”, — розповідає випускниця Наталія Махалаткова.

“Вона любила життя, свою родину, викладання та майбутніх журналістів. Мріяла про власний будинок і садівництво. Відкрита назустріч добру та людям Людина”, — згадує Лілію її університетська викладачка Валентина Камишникова.

Лілія Гумянова, фото: Реквієм

Гумянова цікавилася науковою літературою з журналістики, проводила уроки медіаграмотності та тренінги з протидії дезінформації. У 2021 році створена її вихованцями газета перемогла в Міжнародному конкурсі шкільних медіа.

Маріупольчанка Лілія Гумянова загинула, коли готувала їжу

Під час повномасштабного вторгнення Лілія відкрила жителям Лівобережного району підвал Будинку дитячої творчості, який використовувався як сховище.

“Лілія Миколаївна Гумянова була з жителями Лівого берега Маріуполя до останнього. Відкривала сховище у будинку творчості. Стільки учнів секції журналістики “Мечтатели” випустилися за десятки років. Я — одна з учениць, випуск 2003 року. Ми завжди були на зв’язку. Студенти долучилися до складу журі під час дебатів. Тільки-но обговорювали її методичку. Я не вірю, Ліліє Миколаївно. Ви для мене герой, адже не кинули будинок творчості та людей, які шукали бомбосховище. Не кинули близьких людей до останньої миті. Це важкий біль. Світла пам’ять”, – написала доцентка кафедри журналістики у Державний університет “Київський авіаційний інститут” Олена Мельникова-Курганова.

Лілія Гумянова, фото: Facebook/Олена Мельникова-Курганова

Лілія потрапила під обстріл біля свого будинку на Морському бульварі 19 березня 2022 року. Готувала їжу, почула вибухи, побігла до підʼїзду. Саме туди і влучив снаряд. Того ж дня на іншій вулиці загинув її рідний брат Андрій Дейнега, коли йшов за продуктами.

Лілії Гумяновій було 56 років.

Світла пам’ять.