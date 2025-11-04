Підтримайте Вільне Радіо
Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — викладачка журналістики з Маріуполя Лілія Гумянова. Під час блокади жінка залишилась у Маріуполі та організувала роботу сховища у будинку культури. Лілія загинула у Лівобережному районі Маріуполя під час російських бомбардувань у березні 2022 року.
Про загибель Лілії розповіла журналістка Наталя Дубчак.
Лілія Гумянова — викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості. Наприкінці 90-х почала керувати гуртком юних журналістів — клубом “Мрійники”, вихованці якого видавали газету “Чарівний Дім”. Лілія не мала профільної освіти (закінчила Харківський інститут культури).
“Не було інтернету, ніяких друкованих матеріалів. Тільки дурнуваті методички з міністерства… Було дуже цікаво, і Ліля усе проносила через серце”, — згадує чоловік Лілії Олег Гумянов в коментарі проєкту “Реквієм”.
Лілія знаходила час не лише на науку, а й на тепле спілкування і душевні розмови за чаєм. Діти йшли до неї як до подруги та наставниці. Для деяких підлітків вона стала близькою людиною, яка завжди могла вислухати без осуду, порадити і підтримати.
“Вона показувала нам, які ми сильні, що своїми думками і діями можемо змінити світ. Дивлячись на неї, хотілося ставати кращим, підніматися на щабель вище, не шукати легких шляхів та готових висновків”, — розповідає випускниця Наталія Махалаткова.
“Вона любила життя, свою родину, викладання та майбутніх журналістів. Мріяла про власний будинок і садівництво. Відкрита назустріч добру та людям Людина”, — згадує Лілію її університетська викладачка Валентина Камишникова.
Гумянова цікавилася науковою літературою з журналістики, проводила уроки медіаграмотності та тренінги з протидії дезінформації. У 2021 році створена її вихованцями газета перемогла в Міжнародному конкурсі шкільних медіа.
Під час повномасштабного вторгнення Лілія відкрила жителям Лівобережного району підвал Будинку дитячої творчості, який використовувався як сховище.
“Лілія Миколаївна Гумянова була з жителями Лівого берега Маріуполя до останнього. Відкривала сховище у будинку творчості. Стільки учнів секції журналістики “Мечтатели” випустилися за десятки років. Я — одна з учениць, випуск 2003 року. Ми завжди були на зв’язку. Студенти долучилися до складу журі під час дебатів. Тільки-но обговорювали її методичку. Я не вірю, Ліліє Миколаївно. Ви для мене герой, адже не кинули будинок творчості та людей, які шукали бомбосховище. Не кинули близьких людей до останньої миті. Це важкий біль. Світла пам’ять”, – написала доцентка кафедри журналістики у Державний університет “Київський авіаційний інститут” Олена Мельникова-Курганова.
Лілія потрапила під обстріл біля свого будинку на Морському бульварі 19 березня 2022 року. Готувала їжу, почула вибухи, побігла до підʼїзду. Саме туди і влучив снаряд. Того ж дня на іншій вулиці загинув її рідний брат Андрій Дейнега, коли йшов за продуктами.
Лілії Гумяновій було 56 років.
Світла пам’ять.