Понад половина медичних закладів Краматорської громади зазнала пошкоджень або руйнувань внаслідок війни, медики працюють в умовах постійної небезпеки, а доступ до повноцінної допомоги напряму залежить від безпекової ситуації та ресурсів. Враховуючи це, найголовнішими напрямками у медичній сфері на найближчі два роки визначили збереження працездатної системи та поступове відновлення критичної інфраструктури.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з проєкту Стратегії розвитку Краматорської міської громади до 2027 року.

Якою зараз є медична мережа Краматорської громади

Система охорони здоров’я Краматорська включає стаціонарну та амбулаторну допомогу. Основним закладом вторинного рівня є міська лікарня на 940 ліжок — саме вона приймає більшість пацієнтів, які потребують лікування в стаціонарі та спеціалізованої медичної допомоги.

Базові медичні послуги у Краматорській громаді надає міський центр первинної медико-санітарної допомоги, до якого входять 13 амбулаторій. Тут мешканці отримують консультації сімейних лікарів, проходять профілактичні огляди та отримують направлення до вузьких спеціалістів. У Стратегії розвитку зазначають, що під час війни роль первинної ланки зросла — через обмежений доступ до очного лікування та збільшення навантаження на медпрацівників.

Окрім міських установ, у Краматорській громаді працюють і обласні заклади охорони здоров’я — зокрема чотири диспансери, дві обласні станції та обласний будинок дитини.

Наскільки постраждала медична інфраструктура Краматорської громади через війну

Із 46 об’єктів охорони здоров’я, які підпорядковуються владі Краматорської громади, 21 будівлю пошкодили обстріли, три об’єкти зруйновані повністю, ще 22 заклади вціліли.

Найбільших втрат зазнали лікарні. Із 17 будівель вторинного рівня постраждали вісім — серед них терапевтичні корпуси, харчоблоки, пральня, приміщення санітарної освіти та стаціонар. П’ять об’єктів уже відновили, здебільшого замінивши вікна та виконавши ремонтні роботи. Один корпус відремонтували частково, ще два об’єкти — пральня та будівля санітарної освіти — досі чекають на відновлення.

Проблеми фіксують і в первинній ланці. Із 29 об’єктів центру первинної медико-санітарної допомоги дев’ять зазнали пошкоджень, три зруйновані повністю, зокрема окремі приміщення амбулаторій. Відновити повністю або частково вдалося лише три об’єкти, решта залишаються без ремонту.

Найчастіше у медзакладах фіксували пошкодження вікон, дахів та інженерних мереж. Громада відновлює пошкоджені об’єкти поступово — коштом місцевого бюджету та за підтримки благодійних організацій.

Що громада планує робити з медициною до 2027 року

У Стратегії розвитку медицину в Краматорську розглядають не як сферу зростання, а як систему, яку потрібно втримати під час війни. Серед головних завдань — забезпечити доступ до медичної допомоги, підтримувати роботу лікарень і амбулаторій та відновлювати об’єкти, без яких система охорони здоров’я не зможе працювати безперебійно.

Повноцінне відновлення медичної інфраструктури пов’язують із безпековою ситуацією та можливістю залучити державну й міжнародну допомогу. Без цього, зазначають у документі, повернутися до стабільної роботи медицини в громаді не вдасться.

