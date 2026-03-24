Засідання суду щодо ДТП у Слов’янську, у якій загинула журналістка Волкова, відклали: свідки не прийшли

Журналістка Анастасія Волкова.

24 березня у Слов’янському міськрайонному суді мало відбутися попереднє судове засідання щодо справи про ДТП, у якій загинула журналістка Анастасія Волкова. Слухання відклали, бо свідки сторони обвинувачення не прийшли.

Про це повідомила директорка ГО “Східна правозахисна група”, адвокатка Віра Ястребова.

За її даними, 24 березня мало відбутися засідання у справі журналістки Анастасії Волкової, яка загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Словʼянську майже два роки тому — наприкінці травня 2024-го. Однак розгляд відклали через неявку свідків сторони обвинувачення.

З 18 березня 2025 року цю справу розглядають в закритому режимі — тоді на цьому наполягала прокурорка. Обґрунтувала вона це тим, що обвинувачений — військовослужбовець. Таку аргументацію підтримав сам фігурант та його захисник.

Зі слів адвокатки Віри Ястребової, яка представляє інтереси потерпілої сторони, вона продовжує наполягати на відкритому судовому розгляді. Вона вважає, що така “закритість” фактично обмежує суспільний контроль за процесом у справі, яка має “очевидний публічний інтерес”.

Наступні судові засідання у справі мають відбутися 15 та 28 квітня.

Що відомо про загибель журналістки Анастасії Волкової

Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула воєнна журналістка з Луганщини Анастасія Волкова, сталася 30 травня 2024 року.

У грудні 2024-го у ДБР оголосили підозру військовослужбовцю у справі смертельної ДТП у Слов’янську, під час якої загинули журналістка телеканалу “Дім” Анастасія Волкова та водій легковика.

Відтоді у справі провели всі необхідні слідчі та процесуальні дії: оглянули місце аварії, допитали свідків, провели слідчі експерименти, отримали висновки судово-медичних експертиз потерпілих, перевірили технічний стан транспортних засобів, а також провели трасологічну та автотехнічну експертизи.

У січні 2025-го суд у Дніпрі відпустив на поруки підозрюваного військового в скоєнні ДТП. А 4 березня у Слов’янському міськрайонному суді мало відбутися попереднє судове засідання, однак слухання перенесли на прохання вже обвинуваченого.

Нагадаємо, воєнну журналістку телеканалу “Дім” Анастасію Волкову поховали у Слов’янську. Провести жінку в останню путь до храму прийшли близько 50 людей, серед яких були члени її родини, колеги-медійники, пресофіцери та керівництво медіа.