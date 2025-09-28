Обвинувачений. Фото: "Миротворець"

Суд заочно визнав псевдопосадовця винним у колабораційній діяльності та призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також засудженому на 15 років заборонили обіймати владні посади.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із рішення Хортицького районного суду Запоріжжя.

За даними слідства, чоловік почав співпрацювати з окупантами добровільно. На “посаду” “заступника голови адміністрації Старобешівського району” на тимчасово окупованій території його призначили не пізніше 11 жовтня 2023 року. Згодом він став “заступником голови адміністрації Старобешівського муніципального округу ДНР”.

До його “повноважень” належить:

виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій,

контроль за виконанням “рішень”,

участь у “робочих комісіях”,

координування установ,

взаємодія з місцевими.

Доказами в суді стали: огляди сторінок окупаційних структур і ресурсів РФ, дописи та відео в соцмережах, де фігурує обвинувачений, портретна експертиза, за допомогою якою виявили збіг на фото й відео, та матеріали СБУ.

Згідно з інформацією з сайту окупаційної адміністрації “Старобешівського району”, посаду “заступника голови муніципального округу” обіймає Михайло Ольмезов.

Інформацію про незаконну діяльність псевдопосадовця можна знайти і на його сторінках у соцмережах.

Згідно з інформацією з сайту “Миротворець”, народився чоловік у селищі Новий Світ на Донеччині у 1984 році. У фігуранта є дружина та малолітній син.

Вирок чоловікові оголосили заочно, оскільки до суду він не з’являвся. Інтереси обвинуваченого представляв державний захисник.

Розглянувши всі обставини справи, суд вирішив призначити Михайлу Ольмезову 10 років тюрми. Ще 15 він не зможе обіймати керівні посади. Крім того, у фігуранта мають конфіскувати майно, зокрема, автомобіль KIA Ceed (2008 р.в.), і стягнути 9 805,40 грн витрат за експертизу.

Вирок винесли 25 вересня, і протягом 30 днів обвинувачений може його оскаржити.

Строк покарання рахуватимуть із моменту фактичного затримання.