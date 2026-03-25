Завідувача наркологічного відділу в Слов’янську засудили на 8 років: він просив хабарів від військового

Перевірка рівня сп'яніння алкотестером. Ілюстративне фото: УНІАН

Медика зі Слов’янська засудили до восьми років колонії із конфіскацією майна та іншими обмеженнями за вимогу хабарів від командира відділення ЗСУ. Засуджений, як встановив суд, вимагав по 15 тис. грн за кожен “чистий” висновок стосовно сп’яніння підлеглих військового. А також погрожував фальсифікувати висновки на шкоду останньому, якщо той не заплатить. Під час обшуків у завідувача виявили десятки тисяч гривень та доларів США, а також готівку в російських рублях, польських злотих та інших валютах.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Фігурант справи — уродженець Дружківки Владислав Р, який працював завідувачем структурного підрозділу КНП “Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ” у Слов’янську. Одружений, має вищу освіту, раніше не судимий.

За матеріалами справи, у 2024 році медик помітив, що до закладу командир відділення однієї з військових частин ЗСУ регулярно привозить підлеглих на медогляд. Він дізнався, що у разі підтвердження сп’яніння командиру загрожує дисциплінарне стягнення.

Завідувач запропонував схему: командир платить по 15 тисяч гривень за кожного підлеглого, а медик видає “чисті” висновки незалежно від реального стану. Також він погрожував навмисно фальсифікувати результати на шкоду військовому, якщо той відмовиться платити.

Командир звернувся до правоохоронців і повідомив про вимагання 45 тис. грн. Слідчі залучили його до спецоперації та підготували мічені 60 тис. грн.

2 липня він привіз на огляд чотирьох підлеглих. Алкотестер показав від 0,54 до 1,36 проміле — тобто перевищення норми у кожного. Завідувач зажадав 60 тис. грн за довідки про відсутність сп’яніння.

5 липня о 10:39 за домовленістю з медиком командир поклав мічені гроші до шафи в кімнаті відпочинку закладу. Через 18 хвилин отримав підроблені довідки, після чого до приміщення зайшли поліцейські, вилучили кошти та затримали фігуранта.

Під час обшуків у нього виявили готівку: у медзакладі — 119 тис. грн, 3 838 доларів США та 200 злотих, у квартирі — 29 780 доларів США і 3 215 євро, які дружина видала добровільно, а також 25 000 російських рублів, 220 євро та 880 доларів США. В автомобілі Nissan Juke — ще 31 000 грн.

У суді обвинувачений провину не визнав. За його версією, гроші в шафі з’явилися невідомо як, а командир зайшов до кімнати відпочинку нібито помити руки. Підроблені висновки він пояснював повідомленням з лабораторії про те, що військові тверезі. Суд визнав ці пояснення недостовірними.

Його визнали винним за ч. 3 ст. 368 ККУ — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Призначене покарання — вісім років позбавлення волі, конфіскація майна та заборона обіймати керівні посади протягом трьох років після звільнення.

Суд постановив конфіскувати три автомобілі (Nissan Juke, Audi Q7 і Kia Sorento), мобільний телефон Apple iPhone 13, а також усю вилучену готівку.

Вирок оголосили 20 березня. Протягом 30 днів його можна оскаржити. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Нагадаємо, раніше в Слов’янську суд виніс вирок місцевому жителю, який під час війни публікував у мережі відео з розташуванням українських військових. Суд спочатку призначив 5 років позбавлення волі, але покарання змінили на 3 роки випробувального терміну.