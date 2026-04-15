Юлія Кропотова. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Юлію Кропотову — жительку Донеччини, яка загинула 16 липня 2025 року внаслідок російського авіаудару по Добропіллю. Їй було 44 роки.

Історію життя жінки опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Юлія Кропотова народилася в селі Красний Лиман Покровського району. Жила і працювала в місті Родинське. Працювала на шахті й, за словами рідних, дуже любила свою роботу.

“До і під час повномасштабної війни вона працювала на шахті. Пригадую, коли в 2024 році у нас у Родинському вимкнули світло, мама місяць ходила на роботу та не отримувала зарплатні. Я тоді сварила її, мовляв, навіщо ти даремно витрачаєш сили. А вона сумлінно працювала — бо так сказало керівництво”, — розповідає донька Лілія.

Згодом, вже під час повномасштабної війни, жінка переїхала до Добропілля.

У вільний час Юлія готувала, проводила час із донькою та доглядала за собакою Роном, якого дуже любила.

16 липня 2025 року російські війська вдарили авіабомбою по торговельному центру в Добропіллі. У момент обстрілу Юлія була в магазині разом зі знайомим. Він і зателефонував доньці Юлії та розповів про трагедію.

“Каже, тут “приліт”, і він не знає, де мама… У мене все життя перед очима пролетіло, по тілу — мурахи, холодний піт. Кричу в слухавку, водночас збираюсь їхати на місце трагедії. Бігала до всіх — поліцейських, медиків, запитувала про маму, описувала її, шукала. Молила Бога, щоби її не було під завалами. Але о 20:20 дістали тіло другої загиблої людини — і це була мама”, — розповідає Лілія.

Під час удару поруч із жінкою був її улюблений пес — Юлія встигла прикрити його собою.

“Ми з мамою були одним цілим: я так тішилася, що можу прийти з роботи, обійняти матусю, сказати, як люблю її, піти з нею на прогулянку, поїхати кудись на вихідні… Мами мені дуже бракує”, — говорить Лілія

У Юлії залишилася донька, батьки та сестра.

“Мама була доброю і світлою. Всіх пробачала, хто б якого болю не завдав. Ще не встигли попросити про допомогу, а вона вже тут як тут”, — згадує донька.

Світла пам’ять загиблій.