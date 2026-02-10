Фото: Facebook/Книга пам’яті та пошани громадян Торецької міської територіальної громади

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Ростислав Мелентьєв родом із Північного Торецької громади. Він долучився до війська у 2020 році, а під час відкритого російського вторгнення був командиром штурмової групи.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою.

Історію чоловіка розповіли у “Книзі пам’яті та пошани громадян Торецької міської територіальної громади”.

Ростислав Мелентьєв народився 18 липня 1997 року в селищі Північне, що біля Торецька. У 2014 році із золотою медаллю закінчив загальноосвітню школу №10. Після школи вступив до Кіровоградської льотної академії, де здобув освіту в галузі механіки та авіоніки. Після працював механіком в аеропорту Запоріжжя, обслуговував внутрішні рейси авіакомпанії “Мотор Січ”.

Військову службу Ростислав розпочав 1 грудня 2020 року. Уже за рік він брав участь в Операції об’єднаних сил, за що отримав статус учасника бойових дій.

У лютому 2025 року Ростислав добровільно продовжив службу у складі Сил спеціальних операцій Збройних сил України на посаді командира штурмової групи.

1 червня 2025 року капітан Ростислав Мелентьєв загинув внаслідок вибухової хвилі під час виконання бойового завдання в районі Яблунівки Сумської області.

“Ростислав був справедливим, чесним і незламним воїном, відданим Україні та військовій присязі. Він завжди підтримував побратимів, захищав слабших, був надійним другом і люблячим батьком. Як єдиний син у матері, він був її гордістю та опорою”, — пишуть автори проєкту про загиблого бійця.

Посмертно Ростислава Мелентьєва нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Світла пам’ять полеглому військовому.