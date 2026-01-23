Олександрина Кириллова, фото: Find a grave

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 5-річна Олександрина Кириллова з Маріуполя. Дівчинка загинула, коли в будинок вистрілив російський танк. Її мати Валерія дістала поранення, і батько Володимир повіз її до лікарні. Однак додому він не повернувся — загинув того ж дня, потрапивши під обстріл “Граду”.

Про загибель Олександрини Кириллової розповіли на сайті Find a grave.

Олександрина жила з батьками, бабусею та дідусем у Кальміуському районі Маріуполя. 5-річну Сашу згадують як життєрадісну, допитливу дівчинку, яка любила танцювати і їздити до садочка в автомобілі.

“Пам’ятаю, як вона розповідала, що восени піде до школи й уже обрала собі рожевий рюкзак, звичайно ж. Вона була дуже ніжною — обіймала, притискалась, цілувала. Усіх називала ласкаво: Анюта, Кірюша, бабуся, дідусь”, — згадує тітка загиблої дівчинки Анна Дьоміна.

Родичі пропонували родині Саші допомогу з виїздом, але родина вирішила залишитися. Напередодні трагедії, 31 березня, у їхньому районі було дуже гучно — вибухи не вщухали. Саша з мамою Валерією не могли перебувати в підвалі — пил викликав у дівчинки проблеми з диханням. Тож родина залишалась у квартирі, сподіваючись, що у разі небезпеки встигнуть добігти до укриття.

Та наступного дня російський танк поцілив прямо в кімнату Саші, й один з уламків влучив їй у сонну артерію. Дівчинка загинула, а її мама Валерія дістала поранення.

49-річний Володимир Кириллов повіз поранену дружину до лікарні, але дорогою назад потрапив під обстріл “Градами” й дістав смертельного поранення.

Сусіди родини згадували, що після удару танку по будинку чули крик, схожий на звірячий рев. Вони побачили бабусю і дідуся, які тримали мертву онуку на руках.

Сашу поховали у дворі біля дому, а згодом перепоховали на цвинтарі в селищі Мирне.

У Саші Кириллової залишилися мама, бабуся, дідусь, дядько і тітка.

Світла пам’ять.