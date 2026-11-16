 Наталія Кулацька — біографія: історія військовослужбовиці з Донеччини, яка загинула на Харківщині
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Здобула диплом психологині й пішла на військову службу: вшануймо захисницю Наталію Кулацьку з Донеччини

Валерія Пащенко
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 36-річну Наталію Кулацьку з Донеччини, яка після переїзду до Луцька працювала в університеті, здобула диплом психолога, а згодом долучилася до війська. 

Про Наталію Кулацьку розповіли в Луцькій міській раді та виданні “Вчасно”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook. Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про дорогу вам людину. Це безкоштовно.

Наталія народилася на Донеччині, навчалася та працювала в університеті

Наталія Кулацька народилася 24 березня 1990 року в селі Мемрик Покровського району Донецької області. Там минули її дитинство та шкільні роки. Після закінчення школи дівчина вступила до Донецького національного технічного університету.

Наталія зустріла кохання, вийшла заміж і переїхала з чоловіком до Мирнограда. У подружжя народилася донька Кіра. Після декретної відпустки жінка вийшла на роботу до філії Донецького національного технічного університету в Покровську.

У квітні 2022 року, після початку повномасштабної війни, навчальний заклад переїхав до Луцька. Наталія разом із донькою також перебралася туди й продовжила працювати лаборанткою кафедри. У 2024 році університет релокували до Дрогобича, однак жінка вирішила залишитися в Луцьку. Вона влаштувалася до Луцького національного технічного університету, де стала діловодом факультету комп’ютерних та інформаційних технологій.

Навчання завжди було важливою частиною життя Наталії. Вона цікавилася новим і прагнула здобувати знання, тому навіть після переїзду продовжила освіту. У грудні 2025 року жінка захистила диплом практикуючого психолога.

Колега Наталії Галина Лисенко знала її ще з Покровська, а в Луцьку вони разом працювали в приймальній комісії ЛНТУ. 

“Вона легко знаходила спільну мову зі студентами, вступниками та їхніми батьками. Навіть коли всі інші були вже втомлені, то вона знаходила в собі сили й гумор спілкуватися. Вона була захоплена вихованням доньки. Це була її найбільша радість”, розповіла вона виданню “Вчасно”.

Мама Наталії Людмила Йосипівна згадує доньку як самостійну та цілеспрямовану людину.

“Їй легко давалося навчання, своїми силами і знаннями вступила до двох вишів. Мала вольовий і сильний характер”, — розповідає жінка.

Після смерті чоловіка Наталія сама виховувала доньку, а згодом долучилася до війська

У 2019 році помер чоловік Наталії. Після його смерті жінка сама виховувала доньку Кіру.

Наприкінці 2025 року Наталія звільнилася з університету, а в січні 2026 року долучилася до війська. 

“Її рішення було абсолютно несподіваним і для всіх колег із ЛНТУ, і з ДонНТУ. Вона про це нікому не говорила”, — додала колега Галина Лисенко.

За її словами, Наталія швидко опанувала нові обовʼязки, і приблизно через пів року служби їй запропонували офіцерську посаду.

26 серпня 2026 року захисниця загинула під час виконання обовʼязків військової служби в населеному пункті Лозова на Харківщині.

У Наталії залишилися мама Людмила Йосипівна, тато Володимир Ілліч та донька Кіра.

Світла пам’ять.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...