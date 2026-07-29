Зелена картка на авто закінчується під час поїздки за кордоном: що робити

Зелена картка — один із головних документів, без якого неможливо вирушити автомобілем за кордон. Цей міжнародний страховий поліс підтверджує наявність страхування цивільної відповідальності водія та є обов’язковою умовою для перетину кордону на власному транспортному засобі. Водночас під час тривалих подорожей може виникнути ситуація, коли термін дії страховки завершується ще до повернення додому. У такому випадку важливо знати, як діяти, щоб уникнути штрафів, проблем із місцевими органами контролю та інших неприємних наслідків.

Коли треба оформлювати Зелену картку

Оформити Зелену картку необхідно до перетину державного кордону на власному автомобілі. Україна межує виключно з країнами, де наявність такого страхового поліса є обов’язковою умовою для в’їзду ТЗ. Тому незалежно від того, чи плануєте ви подорож до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії чи Молдови, без чинної страховки обійтися не вдасться.

Поліс перевіряють під час проходження прикордонного контролю. За відсутності чинної страховки водію відмовлять у виїзді з України. Саме тому багато водіїв сьогодні вибирають можливість купити Зелену карту онлайн, щоб заощадити час.

Наявність поліса — це не лише формальна вимога для перетину кордону. У разі дорожньо-транспортної пригоди за кордоном саме Зелена картка покриває відповідальність водія перед третіми особами відповідно до законодавства країни, де сталася ДТП.

Які є періоди оформлення поліса

Міжнародний страховий поліс можна оформити на різні строки залежно від тривалості подорожі.

Мінімальний термін дії Зеленої картки становить 15 днів. Максимальний — 1 рік. Водій може вибрати будь-який із доступних періодів страхування залежно від своїх планів та частоти закордонних поїздок.

Необхідно правильно розрахувати термін дії поліса. Якщо страховка втратить чинність під час перебування за кордоном, це вважатиметься порушенням місцевого законодавства. У різних країнах за відсутність страховки передбачені штрафи, заборона подальшого руху, евакуація авто на штрафмайданчик або інші санкції.

Під час підготовки до подорожі також варто подбати про інші обов’язкові документи. Наприклад, багато мандрівників одночасно оформлюють медичне страхування для виїзду за кордон, яке допоможе покрити витрати на лікування у разі хвороби або нещасного випадку.

Що робити, якщо дія поліса закінчилася за кордоном

Якщо ви помітили, що термін дії Зеленої картки добігає кінця або вже завершився під час перебування за кордоном, не варто панікувати. Сьогодні українські страхові компанії дозволяють оформлювати новий поліс дистанційно навіть тоді, коли автомобіль уже знаходиться за межами країни.

Проте існує критичний нюанс. Новий договір не починає діяти миттєво після оформлення. Для електронних полісів передбачений так званий часовий коридор між моментом укладення договору та початком його дії. Такий механізм запроваджений для перевірки інформації та запобігання шахрайству.

Саме тому не варто чекати останнього дня дії страховки. Найкраще оформити новий поліс завчасно, поки актуальна Зелена картка ще діє. У такому випадку старий договір забезпечить безперервний страховий захист до моменту набрання чинності новим.

Плануючи автомобільну подорож Європою, також не забудьте перевірити вимоги до платних доріг. У багатьох країнах для пересування автомагістралями необхідно оформити електронну віньєтку онлайн, що дозволить уникнути штрафів та додаткових витрат під час подорожі.

Закордонна поїздка на авто має приносити задоволення, а не зайві клопоти з перевірками. Тому перед маршрутом варто звірити всі вимоги країни призначення та транзитних держав, перевірити строки дії обов’язкових документів і подбати про них завчасно. Чітке планування допоможе спокійно проходити кордон, впевнено рухатися дорогами Європи та зосередитися на головному — самій мандрівці.