Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, який має дозволити, зокрема, примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із картки законопороєкту.
Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12353 сьогодні, 2 березня, — понад рік документ проходив узгодження.
Раніше журналістам Вільного Радіо повідомляли, що президент відправляв документ на доопрацювання, хоча наразі це не відображається у картці законопроєкту.
В документі, який оприлюднили на сайті Верховної Ради вже після підпису президента, збереглися суперечливі моменти, про які попереджали правозахисники. Зокрема:
Імовірно, очікувані правки так і не внесли. У підписаному президентом документі навіть збереглися технічні помилки. Так, у тексті використовують термін “жилі приміщення” замість “житлові приміщення”, як це передбачає закон “Про основні засади житлової політики”.
Раніше начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова розповідала журналістам Вільного Радіо, що Мінсоцполітики та Державна служба у справах дітей мають розробити алгоритми дій відповідно до цього закону — після того, як його підпише глава держави.
Нагадаємо, що напередодні правозахисна коаліція зверталася до президента Зеленського із закликом ветувати закон №12353 та повернути до парламенту для повторного розгляду із залученням гуманітарних, правозахисних і профільних організацій. Вони вбачали у документі ризики порушення прав людини.