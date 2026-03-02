Евакуація дітей. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12353, який має дозволити, зокрема, примусову евакуацію дітей із зони бойових дій без згоди батьків. Декілька днів тому правозахисники закликали ветувати цей документ, оскільки вбачають в ньому ризики порушення прав людини.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із картки законопороєкту.

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12353 сьогодні, 2 березня, — понад рік документ проходив узгодження.

Раніше журналістам Вільного Радіо повідомляли, що президент відправляв документ на доопрацювання, хоча наразі це не відображається у картці законопроєкту.

В документі, який оприлюднили на сайті Верховної Ради вже після підпису президента, збереглися суперечливі моменти, про які попереджали правозахисники. Зокрема:

можливість примусової евакуації дітей без супроводу батьків. Закон дозволяє військовим адміністраціям ухвалювати рішення про примусову евакуацію малечі за письмовою пропозицією військового командування;

якщо батьки відмовляються супроводжувати дитину під час евакуації, а протягом шести місяців не просять повернути її назад — орган опіки мусить звернутися до суду, щоб позбавити їх батьківських прав;

можливість залучення до евакуації підрозділів Військової служби правопорядку у ЗСУ поряд із Національною поліцією.

Імовірно, очікувані правки так і не внесли. У підписаному президентом документі навіть збереглися технічні помилки. Так, у тексті використовують термін “жилі приміщення” замість “житлові приміщення”, як це передбачає закон “Про основні засади житлової політики”.

Раніше начальниця служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова розповідала журналістам Вільного Радіо, що Мінсоцполітики та Державна служба у справах дітей мають розробити алгоритми дій відповідно до цього закону — після того, як його підпише глава держави.

Нагадаємо, що напередодні правозахисна коаліція зверталася до президента Зеленського із закликом ветувати закон №12353 та повернути до парламенту для повторного розгляду із залученням гуманітарних, правозахисних і профільних організацій. Вони вбачали у документі ризики порушення прав людини.