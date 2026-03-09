Зеленський підписав закон про відстрочку для військових за “Контрактом 18–24”

Українські військові. Ілюстративне фото: Міноборони

Президент України Зеленський підписав закон, який гарантує річну відстрочку від мобілізації для військових за “Контрактом 18–24”. Вони зможуть її отримати після завершення служби.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із картки законопроєкту №13574.

Ще у лютому Верховна Рада ухвалила цей документ в цілому — його підтримали 243 народні депутати. Вже 9 березня закон підписав президент України Володимир Зеленський, тож він набуде чинності через 10 днів з дня офіційного оприлюднення.

“Важлива частина контракту для військових 18–24 — можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби. Команда Міноборони разом із Комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки доопрацювала відповідний законопроєкт. Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки”, — зазначав міністр оборони Михайло Федоров.

Законопроєкт №13574 доповнив статтю 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, встановивши, що рекрути “18–24” не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців після завершення служби.

Що відомо про “Контракт 18-24”

У лютому 2025-го Міноборони представило новий формат рекрутингу молоді до війська — “Контракт 18-24”, який можуть підписати повнолітні українці, що ще не досягли віку мобілізації (тобто 25 років). Їм пропонують контракт з фіксованим терміном служби в один рік, пропонуючи за підписання додаткове грошове та соціальне забезпечення:

1 млн грн додаткової виплати (200 тис. після підписання контракту, 300 тис. — після проходження підготовки, ще 500 тис. — у день виключення зі списків особового складу військової частини);

іпотеку 0.0% річних (за програмою “єОселя”);

можливість вибрати частину, спеціальність та місце проходження ВЛК;

компенсацію оренди житла, медичне забезпечення;

звільнення від мобілізації та право виїзду за кордон на рік (після завершення служби);

навчання у закладах освіти за кошт держави (в межах виділених квот);

інші пільги.

З осені програму “Контракт 18-24” вирішили зробити доступною в усіх бойових підрозділах українського війська.

Нагадаємо, в ЗСУ набула чинності оновлена програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП), яку розробили з урахуванням реалій бойових дій та досвіду “елітних” підрозділів.