Жіноче пальто: як вибрати модель на осінь і зиму | Вільне Радіо

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Восени та взимку хочеться виглядати стильно попри погоду. Щоб нові образи дарували максимум приємних емоцій, важливо правильно підібрати верхній одяг. Вдалим варіантом може стати пальто жіноче — універсальна річ, що має десятки варіантів поєднань. Розберемося, як вибрати привабливу модель, яка тішитиме комфортом за будь-яких обставин.

Яким має бути осіннє жіноче пальто

Восени верхній одяг має бути достатньо теплим, але не надто важким. Якщо ви багато ходите пішки, важливо, аби пальто не сковувало рухів та було практичним. Під час вибору зважайте на такі нюанси:

довжина — короткі моделі зручніші для активного пересування, а подовжені варіанти дарують більше тепла;

матеріал — вовняні та напіввовняні тканини чудово зігрівають, проте можуть швидко намокати та довго сохнути в разі потрапляння під дощ;

фасон — прямий крій вважається універсальним, моделі з поясом підкреслюють талію, а оверсайз дає змогу створювати багатошарові образи;

колір — чорні, сірі, бежеві та коричневі моделі легко комбінуються з базовими речами.

Практичний варіант для мінливої осінньої погоди — пальта прямого крою середньої довжини. Їх можна носити з джинсами, класичними штанами, чиносами, спідницями та сукнями. Взуття варто підбирати з урахуванням загального настрою образу — це можуть бути і кросівки, і грубі черевики, і ботильйони на підборах.

Яка модель пальта підійде для зими

Взимку головним критерієм вибору стає здатність одягу зберігати тепло. На комфорт впливають склад матеріалу, наявність утеплювача, конструкція підкладки та крій пальта.

Для сухої та помірно прохолодної погоди можна вибрати вовняну модель із високим вмістом натуральних волокон. Якщо ж температура часто опускається нижче нуля, краще розглянути утеплені варіанти із синтетичним наповнювачем або пухом.

Додатково зважайте на деталі. Наприклад, щільні манжети зменшують проникнення холодного повітря через рукави. Під час снігу практичним рішенням стане модель із капюшоном.

Підібрати осіннє або зимове пальто можна не лише серед нових колекцій — інколи чудові варіанти трапляються в старих лінійках. Щоб не обмежуватися асортиментом одного магазину, завітайте на платформу Shafa. Тут на вас чекають сотні оголошень від продавців з усіх куточків України. Крім того, на сайті shafa.ua можна продати старі речі, розвантажити власний гардероб і звільнити місце для нового одягу.