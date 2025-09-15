Жінок у сільській місцевості просять долучитися до опитування, аби визначити їхні потреби

Підтримайте Вільне Радіо
Центр аналізу політики «Зміст» проведе опитування серед жінок, які проживають у сільській місцевості. Вони хочуть вивчити їхнє становище — це допоможе врахувати потреби та підтримати економічну активність.
Про це повідомили в Департаменті АПР та ЗВ Донецької ОДА.
Там кажуть, що Центр аналізу політики «Зміст» проводить соціологічне опитування, за допомогою якого хочуть дослідити становище жінок у сільській місцевості. Участь в ініціативі має допомогти сформувати ефективну політику і підтримати економічну діяльність мешканок, кажуть фахівці.
Так, результати дослідження узагальнять і покажуть зацікавленим органам влади, зокрема місцевого самоврядування. Надалі їх можна буде використовувати при розробці програм підтримки жінок.
Серед тих, хто може взяти участь в опитуванні, є і мешканки сіл та селищ Донецької області. Їм потрібно заповнити форму за цим посиланням.
